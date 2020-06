Axel Witsel über Meisterträume von Borussia Dortmund: "Zweiter Platz keine Schande"

Der belgische Routinier Axel Witsel hingegen ist etwas zurückhaltender - auch aufgrund der Erfahrungen aus dieser Saison. Denn schon vor dem Saisonstart tönten die Verantwortlichen des BVB und wollten die Meisterschaft angreifen. "Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, die Bayern herauszufordern und sie im besten Fall sogar von Platz eins verdrängen zu wollen. Aber in einer so starken Liga wie der Bundesliga, in der auch Mannschaften wie Leipzig, Leverkusen oder Mönchengladbach immer stärker werden, ist auch ein zweiter Platz keine Schande – und jedes Finish innerhalb der Champions-League-Plätze ist erstmal ein gutes Ergebnis. In dieser Saison war Platz zwei am Ende das Maximum dessen, was für uns möglich war", sagte Witsel bei Sport1.

Vor dem letzten Spieltag ist Borussia Dortmund nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen, liegt allerdings zehn Punkte hinter dem FC Bayern. Die beiden direkten Duelle gegen den neuen und alten deutschen Meister verlor der BVB. Probleme bereiteten trotz der 13 Siege in der Rückrunde der Borussia vor allem die kleinen Gegner. Deshalb ärgert es Witsel, dass man im Bezug auf seine Mannschaft von einer nicht zufriedenstellenden Saison spricht. "Es gibt in Deutschland nur eine Mannschaft mit Titelgarantie", erklärte er. Und die sei eben der FC Bayern.

Witsel schwärmt von Sancho: "Er liebt es, an Grenzen zu gehen"

"Wir haben es ordentlich gemacht, aber noch immer haben wir in manchen Spielen unnötig Punkte abgegeben. Ich erinnere an die Spiele daheim gegen Bremen und Paderborn oder in Freiburg und Frankfurt. Konstanz ist also weiter ein Thema unserer Entwicklung, und das hat zumindest zum Teil sicher auch mit Erfahrung zu tun", so Witsel. Dennoch bleibt er optimistisch für die neue Saison: "Wir werden die Bayern jedenfalls wieder attackieren. Aber dazu wird wohl auch gehören müssen, sie in den direkten Duellen zu besiegen."

Dafür wird sicherlich auch wichtig sein, dass Jadon Sancho beim BVB bleibt. Über seine Zukunft wird aktuell viel spekuliert, er soll angeblich auf ein Angebot von Manchester United warten. Doch für einen Angriff auf den Titel in der Bundesliga muss Borussia Dortmund seine Mannschaft in diesem Sommer weitgehend zusammenhalten. Das weiß auch Witsel, der voll des Lobes für Sancho ist. "Jadon ist ein guter, positiver Junge. Er liebt es, an Grenzen zu gehen, als Spieler und auch als Typ. Wir alle mögen ihn, auch wenn wir ihn manchmal an unsere Regeln erinnern müssen. Sportlich ist sein Wert unumstritten. Natürlich hilft er uns mit seinen Toren und seinen Assists, seinen Dribblings und Finten", erklärte der belgische Nationalspieler.

