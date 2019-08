Axel Witsel: Notfall in China machte BVB-Wechsel möglich - Dortmund dieses Jahr "noch stärker"

Er ist der Garant für die jüngsten Erfolge von Borussia Dortmund : Axel Witsel ist seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer von China-Klub Tianjin Quanjian aus dem Mittelfeld des BVB nicht mehr wegzudenken. 46 Pflichtspiele absolvierte der 30 Jahre alte Belgier in der Defensiv-Zentrale der Dortmunder bisher. Mit einer Ablöse von 20 Millionen Euro war Witsel damals ein echtes Schnäppchen - ein Schnäppchen, das wegen eines Notfalls in der Familie unbedingt wieder nach Europa wollte, wie Witsel nun gegenüber Spox verriet.

BVB-Star Axel Witsel: China-Aus nach Notfall der Tochter besiegelt - "War völlig verrückt"

Was war passiert? Witsel, der völlig überraschend im Winter 2017 von Zenit St. Petersburg in die chinesische Liga wechselte ("Es war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte"), fühlte sich mit zunehmender Vertragsdauer in Tianjin nicht mehr wohl. Nicht nur, weil er stattdessen zuvor ein Angebot von Juventus Turin , wo er schon den Medizincheck absolviert hatte, ablehnen musste - sondern weil seine Tochter Mai-Li (2015 geboren) während einer Nacht erkrankte.

"Mai-Li hatte plötzlich Schmerzen im Bauchbereich, deshalb bin ich mit ihr ins internationale Krankenhaus von Tianjin gefahren. Sie hatte eine Blockade, dem Krankenhaus fehlten aber die zur Behandlung notwendigen Geräte", erklärte Witsel. So fuhr er in ein anderes Krankenhaus in der Stadt. Trotz heftiger Schmerzen musste seine Tochter allerdings lange auf die Behandlung warten. "Es waren unvorstellbar viele Menschen dort. Man musste ein Ticket ziehen und warten wie auf dem Amt. Für mich war das völlig verrückt. Es dauerte zwei, drei Stunden, bis es zwei oder drei Uhr in der Nacht war", so der BVB-Star. Schließlich wurde sie am frühen Morgen erfolgreich behandelt.