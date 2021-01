Sorgen um Axel Witsel: BVB-Profi verletzt sich im Top-Spiel bei RB Leipzig - Diagnose noch unklar

Bittere Nachricht für Axel Witsel: Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund musste am Samstagabend im Bundesliga-Spitzenspiel des BVB bei RB Leipzig (im SPORT BUZZER-Liveticker ) frühzeitig ausgewechselt werden. In der 28. Minute fiel der belgische Nationalspieler ohne Einwirkung eines Gegenspielers zu Boden, wurde behandelt - und verließ dann mit schmerzverzerrtem Gesicht das Feld.

Wie schwer die Verletzung von BVB-Profi Witsel ist, wird sich vermutlich am Sonntag herausstellen. Dann sollen weiter Untersuchungen und eine Diagnose folgen. Für Witsel kam Nationalspieler Emre Can in der 30. Minute in die Partie.