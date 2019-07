DFB erklärt: Deshalb fielen Deniz Aytekin und Co. durch den Schiedsrichter-Test

Ausgerechnet Deniz Aytekin als DFB-Schiedsrichter des Jahres und Bibiana Steinhaus als einzige Spielleiterin müssen um ihre Einsätze in der neuen Bundesliga-Saison bangen. FIFA-Referee Aytekin hat ebenso wie Tobias Welz und Marco Fritz die Leistungstests im Trainingslager in Grassau am Chiemsee abgebrochen. Steinhaus, die sich bei der Frauen-WM in Frankreich verletzt hatte, fehlte. Insgesamt müssen gleich sieben Unparteiische am 8. August in eine Nachprüfung.

Einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigte der DFB am Donnerstag. „Natürlich sind sieben aktuell verletzte Schiedsrichter ungewöhnlich viel, da kann man schon von besonderem Verletzungspech sprechen. Aber solche Phasen gibt es in jeder Sportmannschaft leider ab und an“, sagte Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter, der Deutschen Presse-Agentur. Er versprach: „Wir werden also keinesfalls zu wenig Schiedsrichter zum Saisonstart haben.“