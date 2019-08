Stadion-Dach bei AZ Alkmaar eingestürzt: Nur Glück verhindert Katastrophe

Am Donnerstag sollte Alkmaar in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen den FK Mariupol aus der Ukraine antreten. Ob das Spiel in der Spielstätte wie geplant stattfinden kann, ist unklar. Allerdings ist der Schaden augenscheinlich so erheblich, dass weitere Teile des Daches einsturzgefährdet sein dürften. Das Bild der Unfallstelle kursiert derzeit in den sozialen Medien. In einer ersten Reaktion kündigte AZ Alkmaar an, die Ursache zu untersuchen. Das Team hielt sein Training am Samstag aufgrund des starken Windes in einer Halle ab.