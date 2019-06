B-Jugend des SC DHfK Leipzig muss gegen Melsungen ein Tor aufholen

Leipzig. In ganz Handball-Deutschland haben die Vereine Sommerpause – bis auf zwei. Alles schaut deshalb gespannt nach Leipzig und will wissen, ob sich Gastgeber SC DHfK oder der 27:26-Hinspielsieger Melsungen morgen Abend ab 18 Uhr in der Arena den deutschen Meistertitel der B-Jugend sichert. Fragt man die Leipziger U17-Jungs nach ihren Chancen, kommt die Rede schnell auf die 26 Auswärtstore vom Pfingstsamstag. Auf die sind die Leipziger stolz, wenn auch nicht alles optimal lief. Doch nun reicht womöglich ein Sieg mit einem Tor Differenz.

Die Melsunger wollen diesmal Franz Häcker in den Griff bekommen – der Leipziger Goalgetter genoss im Hinspiel überraschende Freiheiten und netzte zehn Mal ein. „Auf Franz werden sie mehr achten. Aber wir sind breit aufgestellt, in den Runden zuvor haben auch Paul Bones, Niclas Heitkamp und andere ihre Torgefahr gezeigt“, sagt Trainer Matthias Albrecht.

Obwohl mit Kiel, Magdeburg, Berlin, Leipzig und Melsungen fünf U17-Teams auf Augenhöhe spielten, sieht Albrecht seit Wochen in den Hessen den leichten Favoriten. Denn bei ihnen besteht die komplette Rückraumreihe aus Nationalspielern – zudem bekamen die DHfK-Jungs in der ersten Partie die Anspiele an den Kreis nicht in den Griff. Kein Wunder, dass diese Woche die Abwehrarbeit ganz oben auf dem Trainingsplan stand.

Laut Dominik Eckart hatte der mitteldeutsche Titel gegen Magdeburg Signalwirkung: „Der hat uns Auftrieb gegeben, danach hieß das Ziel DM-Halbfinale. Nun wollen wir auch den Titel.“ Was zeichnet die Leipziger aus? „Wir agieren als Team, spielen mit Emotionen, sind sehr ehrgeizig. Einer pusht den anderen, alle sind heiß“, so Eckart. Co-Kapitän Heitkamp gehe vorher in der Kabine eine Runde, klatscht jeden ab, bringt Stimmung in die Bude.

Besteht auch die Gefahr, morgen zu überdrehen? Der Coach meint: „Für beide ist ein Final-Rückspiel eine neue Situation. Viel hängt davon ab: Wer legt als Erster die Nervosität ab, wer erreicht seine Leistungsgrenze?“ Auch die Halle ist neu. Dennoch sind alle stolz, in der Arena spielen zu dürfen, wo 1500 Zuschauer erwartet werden. „Dieses Bundesliga-Flair wird uns pushen“, glaubt Eckart. Auch sein Coach sieht im einmaligen Weggang aus der ebenfalls stets stimmungsvollen Brüderstraße kein Problem: „Wir haben in Kiel und Melsungen auch stark gespielt, obwohl wir die Halle nicht kannten.“ Heute wird zudem in der großen Arena trainiert – ein weiterer Mosaikstein, den Heimvorteil zu nutzen.

„Hauptsache, wir gewinnen. Es muss ja nicht unbedingt mit einem Tor sein“, meint Dominik Eckart auf die Frage nach seinem Tipp. Sein Kumpel Paul Bones scheint gerade diesen Nervenkitzel zu lieben und glaubt an ein 23:22. Würde ja reichen! Und Matthias Albrecht? Der Trainer überlegt einen Augenblick und tippt 25:23. Ja, es wird wohl eine enge Kiste. Doch Dominik Eckart, der vor drei Jahren vom TSV Radeburg an die Pleiße wechselte und dessen komplette Familie sowie zahlreiche Freunde aus Dresden anreisen, ist zuversichtlich: „Mit der Unterstützung in der Arena schaffen wir das.“

