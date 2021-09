B-Junioren des VfB Peine überstehen brenzlige Phase – und gewinnen mit 3:1

Die B-Junioren-Fußballer des VfB Peine haben am zweiten Spieltag der Niedersachsen-Liga den ersten Sieg der neuen Saison eingefahren. Beim 3:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht Eintracht Northeim trat seine Mannschaft viel mutiger auf als zuletzt gegen den SC Hemmingen-Westerfeld und belohnte sich für eine gute Leistung. „Das war ein Sieg, der gut für das Selbstvertrauen ist“, sagt Trainer Mehmet Yasti.

VfB Peine – Eintracht Northeim 3:1 (1:1). „Wir standen sehr kompakt und hatten eine sehr gute Struktur“, nennt Mehmet Yasti die Grundlage für diesen Erfolg. Und auch in der Offensive der Peiner lief es rund: „Wir waren in den ersten 20 Minuten überlegen, sind gut ins Dribbling gegangen und hatten acht gute Abschlüsse.“ Erst mit einem Traumfreistoß von Hannes Tiebel ging der Gastgeber allerdings in Führung. Nach einer Verletzungsunterbrechung der Northeimer litt allerdings der Spielfluss des VfB und die Peiner kassierten den Ausgleich.