Training in der Halle: Die B-Junioren der TSV Burgdorf haben endlich wieder ein Dach über dem Kopf

Den ersten Treffer wirft der Schlussmann. Um 17.47 Uhr liegt der Ball nach zwölfwöchiger Corona-Pause endlich wieder im Tor. Ein Pass von Keeper Nils Waterstrat war seinem Aufwärmpartner Noah von Berg durch die Hände geglitten und hinter ihm im Kasten gelandet.

15 B-Junioren machen den Anfang

Ob es am Desinfektionsmittel liegt, mit dem die Bälle bestens riechbar vor Trainingsstart präpariert wurden? Wie Haftmittel scheint der Virentöter zumindest nicht gerade zu wirken.

Ein perplexer Blick über die Schulter, gefolgt von einem schelmischen Grinsen. Jubeln mit Körperkontakt ist derzeit ja noch untersagt. Doch dieses Glücksgefühl, wenn das Netz raschelt, ist sofort wieder zurück bei den Jungen der Jahrgänge 2004 und 2005, von denen Trainer Vincent Marohn an diesem Nachmittag 15 zum B-Juniorentraining bestellt hat.

Daniel Weber wirft das letzte Tor

Der Restart bei der TSV Burgdorf wird schon in den Teamzusammensetzungen der kommenden Saison vollführt. Die Älteren sind bereits zu den A-Junioren aufgerückt; mit ihnen hat auch Daniel Weber, der am 8. März das letzte Tor vor dem Lockdown gegen den HV Lüneburg warf, das Team verlassen. Gerade mal gut drei Monate ist das jetzt her. Und doch hat sich seitdem so viel verändert.