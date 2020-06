Die B-Juniorinnen von Hannover 96 wollen im Elfmeterschießen in die U17-Bundesliga

Sie sind die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Niedersachsenliga der B-Juniorinnen - mit sieben Siegen und zwei Unentschieden verwies Hannover 96 den TSV Bemerode um den um 0,01 besseren Quotienten auf den zweiten Platz. Die Bemeroder sowie der Bremer Landesverband hatten ohnehin kein Interesse an der U17-Bundesliga hinterlegt, der Aufsteiger wird normalerweise in Aufstiegsspielen ermittelt. Elferschießen statt Losverfahren Da dies aufgrund der Corona-Pandemie allerdings nicht möglich ist, sollte der Aufsteiger am 26. Juni ursprünglich im Losverfahren ermittelt werden. So lautet zumindest der Antrag des Präsidiums für den außerordentlichen Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) am Donnerstag, 25. Juni. Und genau damit wollen sich 96, Holstein Kiel (Tabellenführer Schleswig-Holstein-Liga) und Rahlstedter SC (rücken als Tabellendritter der Oberliga Hamburg nach) nicht zufriedengeben.

Abstand muss sein: Die 96-Neuzugänge Elisa Klein (von links), Enya Heine, Luisa Oerke und Joline Holitska. ©

Anzeige

Sie haben nun selbst einen Eilantrag gestellt, wollen die Entscheidung um den Aufstieg im Elfmeterschießen fallen lassen. Analog zum "Elfmetertag" im Bezirk Weser-Ems, wo am 20. Juni unter anderem der SV Altenoythe vom Punkt den Bezirkspokal gewann. Brauer und sein Team trainieren fleißig "Wir beantragen die Ermittlung des Aufstiegsrecht per Elfmeterschießen", sagt Lars Gänsicke, Sportlicher Leiter des 96-Frauenfußballs. "Und da der Aufsteiger bis zum 30. Juni beim DFB gemeldet werden muss, haben wir ein bisschen Zeitdruck." Und so trainieren 96-Trainer Tom Brauer und seine Juniorinnen seit Beginn der Woche fleißig Strafstöße.

So sehen die Abschlusstabellen für die Mannschaften aus der Region Hannover nach Anwendung des Quotienten aus OBERLIGA ©

Ursprünglich sollte das geplante Elfmeterschießen am Samstag, 27. Juni, in Malente über die Bühne gehen. Da dies allerdings nicht möglich ist, wollen sich die drei Teams nun in Kiel treffen. Jedoch nicht auf der Holstein-Anlage. "Entscheidung nicht dem Zufall überlassen" Was fehlt? Die Zustimmung des Verbandes, der auf seinen Antrag für den Verbandstag verzichten müsste und den Juniorinnen die Freigabe fürs Elfmeterschießen erteilen müsste. "In jedem Fall sind alle Beteiligten bestrebt, eine sportliche Lösung zu finden und diese Entscheidung nicht dem Zufall zu überlassen", sagt Gänsicke.