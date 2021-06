B-Juniorinnen von Holstein Kiel feiern einen 6:0-Auswärtserfolg in Osnabrück

„Ein Lob an das gesamte Team. Jede Spielerin, die auf dem Platz stand, hat eine super Leistung geboten“, lobte Holstein-Coach Jannik Heitmann, dessen Team von Beginn an wie aus einem Guss auftrat. Nach einem sehenswerten Treffer in den Winkel von Vita Onderka (18.) machten die Kielerinnen, die den überforderten OSC bereits an deren Strafraum die Luft nahmen, kurzen Prozess. Binnen 13 Minuten erhöhten Ronja Jürgensen (34., 37., 47.) und Karoline Meyer (43., 45.) auf 6:0. „Wenn wir es drauf angelegt hätten, wären wohl noch ein paar Treffer mehr gefallen“, so ein hoch zufriedener Jannik Heitmann. Osnabrück hingegen verzeichnete nicht eine nennenswerte Torchance.

