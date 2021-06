B-Juniorinnen von Holstein Kiel sind in der Aufstiegsrunde gefordert

Machen es die Mädels den Männern vor? Die U17 der Holstein Women klopfen an die Tür zur Bundesliga Nord/Nordost und haben keine schlechten Karten den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse zu schaffen. Allerdings müssen sich die Kielerinnen zunächst in der Relegation gegen zwei Konkurrenten durchsetzen. Erster Gegner ist am Sonnabend um 14 Uhr in Osnabrück der OSC.