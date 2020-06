Babak Rafati: Bundesliga ohne Zuschauer für Schiedsrichter wie Breitensport

Die Leistungen der Schiedsrichter werden nach dem Restart der Bundesliga akzeptiert wie nie zuvor. Kaum schmutzige Aktionen, was zu mehr Spielfluss führt. Wenn doch einmal in einem Match wie bei Dortmund gegen den FC Bayern ein strafbares Handspiel (Jérôme Boateng) nicht mit Elfmeter bestraft wird, was in diesem Fall sogar der Schiri-Boss monierte, wird dieses ohne großen Aufschrei durchgewunken. Selbst bei Benjamin Hübners (Hoffenheim) Platzverweis am Samstag wegen „passiven Schlagens“ wird kaum lamentiert und auf den Videobeweis hingewiesen. Erleben wir eine andere Sportart?