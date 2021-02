Alles regulär? Babak Rafati klärt Schiedsrichter-Ärger um das BVB-Tor gegen Paderborn auf

Hätte der Paderborner Spieler den Ball nicht berührt, wäre die Sache klar und Haaland hätte im Abseits gestanden. Das Tor hätte nicht gezählt. Wenn aber ein Verteidiger den Ball zuletzt berührt, ändert sich die Sachlage: Es bleibt Abseits, wenn sich der Abwehrspieler in einen Schuss wirft, den Ball abwehren will, dabei angeschossen wird und der Ball so von ihm zum Angreifer kommt. Es bleibt ein und dieselbe Spielsituation und zudem ein unbewusstes (!) Spiel.