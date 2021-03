Babak Rafati nach BVB-Vorwürfen gegen Bayern-Bonus der Schiedsrichter: Verstehe Marco Reus

Beim Klassiker FC Bayern München gegen Borussia Dortmund kam es beim Stande von 2:2 zu einem Zweikampf zwischen Leroy Sané und Emre Can , bei dem beide die Arme im Spiel hatten und Schulter gegen Schulter aneinandergerieten. Can kam zu Fall. Das Spiel ging weiter, Sekunden später fiel das 3:2 für die Bayern. Nach dem Spiel beklagten sich die Dortmunder über einen Bayern-Bonus und darüber, dass die Szene für die Bayern abgepfiffen worden wäre. Marco Reus ging sogar so weit, dem Schiri fehlenden Mut zu unterstellen .

Dabei war die Zweikampfbewertung durch Schiedsrichter Marco Fritz durchgängig großzügig, daher passte es in seine Linie, weiterspielen zu lassen. Zudem ist Can in einer anderen Gewichtsklasse als Sané und darf nicht fallen. Diesen Freistoß wollte er jedoch haben, um in der Schlussphase das eigene Team vom gegnerischen Druck zu befreien. Der Vorwurf mit dem Bayern-Bonus trifft zumindest in diesem Fall nicht zu.