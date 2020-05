Babak Rafati über vermeintliches Handspiel von Jerome Boateng gegen den BVB: "Eine Fehlentscheidung"

Diese Szene sorgte für viel Ärger bei den BVB -Fans: In der 58. Minute des Top-Spiels gegen den FC Bayern München ( Endstand: 1:0 ) kam Stürmer-Star Erling Haaland aus gut elf Metern frei zum Schuss. Den Ball, der das Tor von Manuel Neuer wohl sowieso verfehlt hätte, wurde vom hereingrätschenden FCB-Verteidiger Jerome Boateng mit dem nicht angelegten Oberarm abgelehnt. Vehement forderten vor allem die BVB-Fans im Netz einen Elfmeter, der das Spiel nach dem Führungstreffer von Joshua Kimmich in der ersten Halbzeit wieder offener gestalten hätte können. Doch Schiedsrichter Tobias Stieler ließ das Spiel weiterlaufen. Eine Entscheidung, die SPORT BUZZER-Kolumnist Babak Rafati nicht nachvollziehen kann: "Eine Fehlentscheidung, diesen Strafstoß für Borussia Dortmund nicht zu geben" , sagt der Ex-Bundesliga-Referee.

Babak Rafati: "Nicht nachvollziehbar, warum der Videoassistent nicht einschreitet"

Rafati verwundert vor allem, dass sich der Videoschiedrichter die Szene nicht noch einmal angesehen hat. Dies sei "nicht nachvollziehbar und wird sicherlich hitzige Diskussionen auslösen", ist sich der 49-Jährige sicher. "Am Monitor kann man an sich den gesamten Vorgang gut erkennen." Stieler verließ sich allerdings offenbar auf Sascha Stegemann, seinen Kollegen im Kölner Videokeller. Rafati will dem Offiziellen auf dem Spielfeld trotzdem keinen Vorwurf machen: "Schiedsrichter Tobias Stieler hat zwar freie Sicht, aber trotzdem ist es in der Dynamik und dem schnellen Bewegungsablauf schwer zu sehen, ob Absicht von Boateng vorliegt."