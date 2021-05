Ex-Schiedsrichter Babak Rafati: Deshalb stellt sich der DFB in der Causa Manuel Gräfe wirklich quer

Manuel Gräfe will in der kommenden Saison als Schiedsrichter weitermachen, obwohl er die Altersgrenze in der Bundesliga überschreitet. Auch aus den Vereinen gibt es Unterstützung für den beliebten Referee. SPORTBUZZER-Kolumnist Babak Rafati glaubt, dass der DFB mit Gräfe ein anderes Problem hat.