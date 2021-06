Rafati: Müller muss sich gegen Frankreich vor Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande in Acht nehmen 

Grande zuletzt beim CL-Viertelfinale im Blickpunkt

Wenngleich Grande insgesamt erst 15 Spiele in der Champions League aufzuweisen hat, muss man festhalten, dass er eine gute Saison gepfiffen hat. Das belegt die Anzahl der Partien in der abgelaufenen Spielzeit. In der La Liga hat er immerhin 21 und in der Königsklasse sechs Spiele gepfiffen, wobei eines davon den deutschen Fans nicht in sonderlich guter Erinnerung geblieben sein dürfte. Beim Champions-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem diesjährigen Finalisten Manchester City pfiff Grande einen viel diskutierten Handelfmeter gegen Emre Can.