Babak Rafati erklärt: Darum hat Schiedsrichter Tobias Stieler gute Chancen auf die EM

Felix Brych leitete am Dienstag das Viertelfinalspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Er hat die Altersgrenze (45) erreicht und wäre international nicht mehr dabei. Allerdings hat die UEFA den EM-Schiedsrichtern, deren Altersgrenze erreicht war, ein Bonusjahr gewährt. Sie hatten sich im Vorjahr vorbereitet und qualifiziert, bevor die EM verschoben wurde. Logische Konsequenz, dass Brych für die EM gesetzt ist – natürlich inoffiziell. Er genießt das Vertrauen von UEFA-Schiriboss Roberto Rosetti.

Zwayer dürfte keine Chance haben. Nicht aufgrund der Leistungen in der Bundesliga, vielmehr weil er sich in der Champions League nicht behaupten konnte und in der letzten Saison bei Juventus Turin gegen Olympique Lyon zwei unglückliche Strafstoßentscheidungen traf. Danach hatte er nur noch ein Spiel in der Champions League.