Babak Rafati über die Versäumnisse beim Videobeweis in der Bundesliga: Es gibt noch viel zu tun

Hat der Videobeweis am Wochenende schon wieder versagt? Bei Leverkusen gegen Stuttgart wurde ein strafbares Handspiel in Torwartmanier von Fosu-Mensah beim Stand von 2:1 übersehen. Statt Elfmeter zum möglichen 2:2 fiel im direkten Gegenzug das 3:1 für Leverkusen. Glasklare Fehlentscheidung. Bei Augsburg gegen Wolfsburg sprang VfL-Torhüter Casteels mit angezogenem Knie zum Ball, traf Hahn brutal und räumte ihn gleichzeitig ab. Das Knie hat dort oben nichts zu suchen. Ein klarer Elfmeter zum möglichen 1:0 wurde Augsburg verwehrt. Auch hier fiel im Gegenzug das 0:1. In beiden Szenen blieb der Keller stumm.

Das Szenario könnte zukünftig so aussehen: Die Schiris verlassen sich auf den Keller. Man lässt erst mal laufen. Im Keller wiederum kommt man zum Ergebnis: Keine klare (!) Fehlentscheidung. Also nicht einschreiten! Es bleibt bei einer Fehlentscheidung. Der DFB erklärt final den berechtigten Nichteingriff, weil keine klare Fehlentscheidung vorliegt. Ergebnis: Alle ärgern sich zukünftig über den Schiri auf dem Platz statt über den VAR. Das kann man grundsätzlich so machen. Aber: a) Beim Handspiel von Fosu-Mensah gibt es keine zwei Meinungen. b) Ein Kurswechsel muss mit Transparenz erfolgen. c) Es gibt noch viel zu tun.