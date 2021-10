Babelsbergs Frahn über RB Leipzig: In Rangnicks "Masterplan kam ich irgendwann nicht mehr vor"

Potsdam/Leipzig. Er ist wieder hier, in seinem Revier, wohnt in Potsdam, ist in fünf Fahrrad-Minuten auf Arbeit und versucht sich am Dienstagabend mit seinem Ex-und-wieder-Verein SV Babelsberg an der Pokal-Sensation gegen RB Leipzig (18.30 Uhr, Sky). Daniel Frahn, 34, der seinen SVB 2010 in Richtung Leipzig verließ und dort bis 2015 satte 93 Tore erzielte hat (zwei weniger als Rekord-Schütze Timo Werner), über RB-Auftritte als Linksaußen, Peter Pacults verbale Kunst der Weglassung, die Willenskraft von Yussuf Poulsen und die Chancen auf ein Weiterkommen im ungleichen Duell. Frahn führt die Torjägerliste der Regionalliga Nordost mit elf Treffern in 15 Partien an, traf auch beim jüngsten 1:1 gegen den 1. FC Lok. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Frahn, Sie sind nach Jahren der Wanderschaft zurück in Potsdam. Zufrieden, froh, glücklich? Absolut. Es war immer mein Plan, irgendwann zurückzukehren. Potsdam ist und bleibt meine Heimat, der SV Babelsberg ist ein kleiner und feiner Club, ich fühle mich in jeder Hinsicht gut aufgehoben.

Wie blicken Sie auf Ihre Karriere? Ich habe fast alles rausgeholt aus meinen Möglichkeiten, bin sehr zufrieden. Wobei ich natürlich sehr gerne wenigsten einmal in der Bundesliga aufgelaufen wäre. Man kann nicht alles haben.

Ralf Rangnick hat Ihnen im Winter 2015 gesagt, dass er neue Stürmer holt, Ihre Einsatzzeiten schrumpfen werden. Sie sind trotzdem geblieben. Weshalb?

Ich hatte in jeder Saison die meisten Tor geschossen, wollte mich durchbeißen und eben nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehen.

War Undank der Welten Lohn? Damals hatte ich solche Gedanken, ja. Die Situation war für mich schwer zu akzeptieren. Aber mit ein paar Monaten Abstand hatte ich schon einen anderen Zugang zu dem Ganzen. Mit Ralf Rangnick kam 2012 Zug und Erfolg in die Geschichte in Leipzig, er hat unter jeden Stein geschaut und an jeder Schraube gedreht. In seinem Masterplan kam ich irgendwann nicht mehr vor. Auch das ist Fußball. Wir schreiben uns ab und zu, es ist alles gut.

Tino Vogel hat Sie 2010 nach Leipzig geholt ... ... und war bei meinem Dienstantritt nicht mehr Trainer. Ich habe nie verstanden, weshalb man einen Mann, der gerade den Aufstieg geschafft hat, vor die Tür gesetzt hat.

Vogels Nachfolger Tomas Oral setzte Sie vorübergehend als Linksaußen ein. Linksaußen sind schnell und haben einen starken linken Fuß. Sie waren weder das eine noch hatten Sie das andere. Er hat da wohl etwas in mir gesehen, dass alle anderen nicht gesehen haben.

Wie kamen Sie mit Peter Pacult aus? Ein ,Guten Morgen´ brachte Pacult selten zustande, er redete insgesamt wenig. Ich kam aber super mit ihm und seiner Art zurecht, er hat mich zum Kapitän gemacht.

Und er hat 2012 den weinenden Daniel Frahn nach dem 2:2 gegen die U23 des VfL Wolfsburg getröstet. Mit dem 2:2-Ausgleich kurz vor Schluss war klar, dass wir noch ein Jahr in der Regionalliga spielen müssen. Das Zustandekommen des 2:2 war bitter, das Ergebnis war bitter, die Aussichten waren, sagen wir, bescheiden.

Ein Jahr später wurde in Lotte der Aufstieg gefeiert. Gott sei Dank. Ich war verletzt, bin auf der Bank und der Seitenlinie fast wahnsinnig geworden, habe die Jungs gepusht, bin mehr als in einem normalen Spiel gelaufen. Danach war da die pure Erleichterung.

Bei einem erneuten Nichtaufstieg hätte Herr Mateschitz aus dem Trainingsgelände am Cottaweg eine Kartbahn gemacht. Gut möglich.

Sie waren in Lotte der Motivator, Ihr Ex-Kollege Yussuf Poulsen hat am Wochenende die Partie gegen Fürth mit Rat und Tat gekippt. Wie erinnern Sie die ersten Begegnungen mit Poulsen anno 2013? Yussi war sauschnell, konnte hoch springen, hat sich in jeden Zweikampf gehauen. Kein Gramm Fett, ein unglaublicher Athlet.

Der den Ball anfangs länger stoppte als Sie ihn schießen konnten. Sagen wir es so: Er war ein ungeschliffener Diamant. Aber Yussi arbeitete an sich, legte Zusatzschichten ein. Ball-An- und -Mitnahme, Torschuss, Flanken, Kopfball, Dribbling, Doppelpass, Ball-Jonglieren – das Fußball-ABC. An ihm sieht man, wie weit man mit harter Arbeit und guter Mentalität kommen man. Es gibt keinen, der diesem Mann diesen Erfolg nicht gönnte. Ein wunderbarer, erdverbundener Typ und klasse Fußballer.

Was geht gegen RB? Wir sind Viertligist, RB ist Vize-Meister. Noch Fragen?

Ja, geht was? Es ist eines der größten Spiele in der Babelsberger Geschichte. Und so gehen wir in die Partie. Mit Respekt, Demut und Mut. Wenn wir einen sensationellen Tag, Matchglück und einen fantastischen Torhüter haben, gibt es vielleicht eine Mini-Chance.

Wenn RB wie in der ersten Halbzeit gegen Fürth spielt, müssen gar nicht so viele andere Komponenten zusammenkommen. Ich war auch ein bisschen erschrocken, wusste aber, dass sie das Ding noch drehen werden. Wenn man RB Zeit und Räume gibt, spielen sie dir eine Wendeltreppe in den Hals. Wir müssen kompakt stehen und die zwei, drei Umschaltmomente nutzen.

Wo landet RB am Saisonende? Sie haben einige Superspieler, die immer vorangegangen sind, verloren. Einen Dayot Upamecano oder Marcel Sabitzer kann man nicht über Nacht ersetzen. Ich bin trotzdem überzeugt, dass RB wieder die Champions League erreicht.