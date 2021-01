Baby-Alarm: David Storl bricht Wettkampf ab und fährt in die Klinik

Rochlitz. Drei Versuche hat der zweifache Kugelstoßweltmeister David Storl am Sonntag bei seinem Einstieg in die Hallensaison absolviert. Mit 20,18 Metern führte der Mann vom SC DHfK das achtköpfige Starterfeld in Rochlitz vor seinem Vereinskollegen Dennis Lewke (19,64 m) an. Doch dann brach David Storl den Wettkampf ab und rannte gegen 15.45 Uhr aus der Halle. Der Grund ist ein erfreulicher: Bei Ehefrau Marie haben offenbar die Wehen eingesetzt. "Storli" stieg ins Auto, um rechtzeitig zur Geburt in der Klinik sein. Seit Tagen wartete die Familie bereits auf den Nachwuchs, auch wenn der offizielle Geburtstermin für Anfang Februar errechnet worden war. Der Weltklasse-Athlet wird zum zweiten Mal Vater. Anzeige

Bereits vor vier Jahren war die Situation ganz ähnlich. Stammhalter Jaro Phil war als Sonntagskind in der Nacht zum 5. Februar 2017 auf die Welt gekommen - auch damals stand das Rochlitzer Meeting an diesem Tag im Wettkampfkalender. David Storl war übernächtigt, aber glücklich als junger Papa in die Halle gekommen. Damals hatte er in Rochlitz mit 21,37 Metern Jahresweltbestweite gestoßen.