Backhaus geht: FC International muss neuen Trainer suchen

Leipzig. Heiner Backhaus und der FC International - das ist ohneeinander schwer vorstellbar. Doch nun müssen sich Fans und Verantwortliche neu orientieren. Denn der Trainer teilte seiner Mannschaft am Samstag nach dem 3:1-Erfolg gegen Wismut Gera mit, dass er seine Tätigkeit beim Oberligisten im Sommer beenden wird.

„Ich hatte in Leipzig eine tolle Zeit, konnte einen ganz neuen Fußballverein mitgründen und seine Entwicklung vor allem im sportlichen Bereich prägen", so Backhaus, der sechs Jahre an der Seitenlinie des Clubs stand. Doch nun wolle er den nächsten Schritt gehen. Wie der aussieht ließ der 37-Jährige offen. Einen neuen Arbeitgeber habe er bisher nicht.

Nachfolger steht noch nicht fest

Inters Sportvorstand Christopher Siebenhüner bedauert die Entscheidung. „Er ist ein außergewöhnlicher Trainer, ein Fußballexperte und Motivationsgenie. Ihm ist es in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, mit jungen Spielern aus der ganzen Welt schlagkräftige, erfolgreiche Teams für unseren Verein zu formen, die unsere Vorstellung von modernem Fußball verkörpert haben", heißt es in einer Pressemitteilung, die der Oberligist am Samstagabend veröffentlichte. „Mit Heiner geht nicht nur eine echte Ikone, sondern für mich auch ein persönlicher Freund.“

Wer Backhaus nachfolgt, steht noch nicht fest. Allerdings hat die Suche nach einem geeigneten Kandidaten bereits begonnen. Und in die ist Heiner Backhaus selbst eingebunden, berät Inter in dieser so wichtigen Personalfrage. Dies zeige, so Siebenhüner, dass der Noch-Coach und der Verein "weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten".

