Badesalz-Mitglied Nachtsheim: "Als Köln-Fan rein, als Eintracht-Fan wieder raus"

Hendrick Nachtsheim wollte Sportjournalist werden, ist Musiker und als Teil des Comedy-Duos "Badesalz" zur hessischen Legende geworden. Im Interview mit dem SPORTBUZZER erzählt er von einer offenen Rechnung mit Andy Möller, wie er als Kind vom 1. FC Köln zu Eintracht Frankfurt kam, und warum die SGE wieder eine starke Saison spielen wird.

Herr Nachtsheim, wie sind Sie zur Eintracht gekommen, gab es ein einschneidendes Erlebnis?

Ich war mit 13, 14 Jahren als kleiner Junge eigentlich Fan vom 1. FC Köln und großer Bewunderer von Wolfgang Overath. Eines Tages spielte die Eintracht gegen Köln. Es war mein erstes Bundesligaspiel. Ich bin allein rein und da standen für Frankfurt unter anderem Jürgen Grabowski und Bernd Hölzenbein auf dem Rasen. Und die haben mich einfach verzaubert mit ihrem Spiel, mit ihrer Technik und Versiertheit.

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Anzeige

Es war um Sie geschehen?

Ja…ich bin gekippt: als Köln-Fan rein, als Eintracht-Fan wieder raus. Das war, als würde man als Katholik in einen Tempel gehen und als Buddhist wieder rauskommen. Ich habe meinen Köln-Schal an den Zaun gehängt, und von meinem Taschengeld einen Eintracht-Wimpel gekauft.

Sie wollten eigentlich Sportjournalist werden. Wie sind Sie auf die Bühne gekommen?

Ich hatte damals sogar schon ein Volontariat bei der Frankfurter Neuen Presse in der Tasche. In der Zeit waren aber auch meine damalige Band "Rodgau Monotones" und "Badesalz" schon aktiv.

@DieRotenBullen treten am 25. August in der Red Bull Arena gegen @Eintracht Frankfurt an. Alle Infos zu Anreise und Verkehrseinschränkungen: https://t.co/RSN5rIi87s — Stadt Leipzig (@StadtLeipzig) August 21, 2019

Wie haben Sie die Entscheidung zwischen Ihren Talenten gefällt?

Wir haben mit den Rodgaus an einem Samstag irgendwo in einem Zelt im Rhein-Main-Gebiet gespielt, vor mehreren 1000 Leuten – ein total hysterischer Auftritt. Am nächsten Tag musste ich für die FNP ein Spiel der Kreisklasse besuchen: Susgo Offenthal gegen SG Götzenhain. Abends kam ich in die Redaktion und mein Chef fragte mich wie es war. Ich sagte: "Da waren 4000 Leute. Die haben auf den Sitzen gestanden und getobt." Und er: "Bei Offenthal gegen Götzenhain? Das kann doch nicht sein!“ „Nee“ entgegnete ich, "…da waren keine 50 Zuschauer und es hat geregnet." Das war wie eine Metapher. Es war klar, dass mir die Bühne mehr gibt.

Ihr heutiger Beruf weist häufig terminliche Überschneidungen zum Fußballgeschäft auf. Schaffen Sie es noch ins Stadion?

Nicht regelmäßig, aber jetzt gegen Hoffenheim am Sonntag war ich dabei. Ich bin ansonsten oft auf den Fernseher und auf den Receiver angewiesen. Aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich so zumindest kein einziges Eintracht-Spiel in den letzten Jahren versäumt habe.

Das sind die Vertragslaufzeiten der Eintracht-Profis Ante Rebic, Kevin Trapp & Co. - Wie lange die wichtigsten Eintracht-Profis noch in Frankfurt unter Vertrag stehen, haben wir für euch in der Galerie zusammengestellt. ©

Es muss schwer sein, die Spiele teilweise erst nach allen anderen zu sehen.

Bei der Europa League war es häufig so, dass ich gleichzeitig Auftritte hatte. Da bin ich in der Pause immer kurz in die Kabine gestürmt um nach dem Ergebnis zu schauen. Aber diese ganzen tollen Spiele wie gegen Donezk konnte ich deswegen leider nicht live schauen.

Wie haben Sie das Ausscheiden in der Europa League erlebt?

Beim Rückspiel gegen Chelsea war es tragisch. Da habe ich in Weinheim gespielt, bin ich mit meiner Merchandise-Dame ins Auto gestiegen und dort haben wir die letzten zehn Minuten der Verlängerung und das Elfmeterschießen gehört. Es ist bitter, wenn der Sprecher sagt: "Er läuft jetzt an…!“ Du stirbst vor Spannung. Und dann ist es mit etwas Pech auch noch doof ausgegangen. Da habe ich gelitten.

Eintracht Frankfurt in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage gegen den FC Chelsea Die Spieler von Eintracht Frankfurt in der Einzelkritik. ©

Was haben Sie gedacht, als Gonçalo Paciência gegen Chelsea den Elfmeter verschossen hat?

Ich habe kurz gedacht „Was für ein Mist!“, aber schon kurz drauf „Was war das für eine unfassbare Saison!“ Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass sie bis ins Halbfinale kommen, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Als ich an diesem Abend nach Hause gekommen bin, habe ich dann die Interviews nach dem Spiel gesehen, auch das mit Fredi Bobic. Er hat die Niederlage so sportlich aufgenommen, hatte so eine Größe, dass mich das tatsächlich getröstet hat.

Warum wird die SGE die erfolgreichen letzten Jahre trotz einiger Abgänge bestätigen?

Weil wir einen überdurchschnittlich schlauen Trainer (Adi Hütter, d. Red.), mehrere Leute mit ausgesprochen guten Näschen und überhaupt jede Menge Knowhow im Verein haben! Auch Bas Dost wird eine Verstärkung sein. Wenn einer in Portugal in 80 Spielen 70 Tore macht, kann er so schlecht nicht sein.

Und wer wird Eintracht-Spieler der Saison?

Auch wenn er nicht die meisten Tore schießt, wird es für mich vermutlich Sebastian Rode. Er steht für ganz viel. Erstmal ist er als Hesse wieder zurückgekommen. Das ist für uns Hessen wichtig. Er haut sich in jedes Spiel rein und steckt nicht auf. Er hat die Mentalität, die wir als Fans wollen. Und er hat keine große Klappe…was für einen Hessen übrigens eine erstaunliche Leistung ist!

Würden Sie lieber vor 50.000 Zuschauern in der Commerzbank-Arena auftreten oder lieber dort die Eintracht am letzten Spieltag als Meister sehen?

Ich habe sowohl schon mit den "Rodgau Monotones" vor 150.000 in Wackersdorf gespielt als auch mit Badesalz bei einem Konzert gegen rechts in Frankfurt vor 200.000 Leuten. Deswegen ist die Antwort einfach: Mit der Eintracht Meister werden, wäre ein großes Glück für mich.

Ein weiter Weg, wie geht das Spiel gegen RB Leipzig aus?

Ich tippe 2:2. Aber das wird brutal schwer. RB ist in bestechender Frühform. Gegen Union war es sehr beeindruckend.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel 1. FC Union Berlin - RB Leipzig (0:4) ©

Haben Sie einen Lieblingsmoment mit der Eintracht?

Eher eine Lieblings-Geschichte. Wir sind in den Neunzigern mit Badesalz mit einem neuen Programm in Dreieich aufgetreten. Kurz vor der Premiere ruft mich Andy Möller an und sagt: "Wir wollten eigentlich zu Euch in die Vorstellung kommen, aber wir haben keine Karten mehr gekriegt." "Was heißt wir?", fragte ich. Er meinte: "Na, die ganze Mannschaft mit Frauen." Ich habe dann den Veranstalter angerufen.

Was hat er gesagt?

Er wusste von meiner Eintracht-Liebe und sagte, dass er eine "Reihe Null" vor der ersten aufstellt. Und so sind wir tatsächlich vor der gesamten Mannschaft aufgetreten! Nach der Show waren wir mit allen im Restaurant, haben gegessen und getrunken. Ich bin fast geplatzt vor Glück! Alle meine Helden erst in der Vorstellung und jetzt noch beim Essen! Irgendwann sind alle gegangen, und mein Badesalz-Partner Gerd Knebel und ich waren die Letzten. Ich habe der Bedienung gesagt, dass ich zahle was noch offen ist. Auf der Rechnung standen 970 Mark! Alle sind abgezogen ohne zu bezahlen!

Wie haben Sie reagiert?

Ich habe die Kreditkarte gezückt, und am nächsten Tag Andy Möller angerufen und gefragt, warum alle, ohne zu zahlen, gegangen sind? Worauf er sagte: "Das nennt man mannschaftliche Geschlossenheit."

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.