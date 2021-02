Badminton-Ass Nöst: Darum wechselt die Gifhornerin die Sportart

Mit dem BV Gifhorn träumte sie vom Aufstieg in die 2. Badminton-Bundesliga, doch der Traum währte nur einen Doppel-Spieltag, dann kam erst die Corona-bedingte Pause, gefolgt vom Saisonabbruch. Für Martina Nöst war damit ihr Debüt im BVG-Trikot gleichzeitig auch ihr bis heute einziger Einsatz. Geht's nach der Österreicherin, sollen weitere folgen. "Von meiner Seite ist die Bereitschaft da", sagt Nöst. Damit sie in Form bleibt, hat sie einen Sportarten-Switch gemacht, ist zurzeit im Racketlon aktiv. Anzeige

Denn als Badminton-Spielerin kann sie zurzeit in ihrer Heimat in Gleisdorf in der Steiermark nicht trainieren, da sie weder zum Nationalkader des österreichischen Badmintonverbandes gehört noch in den dortigen Bundesligen spielt. Trotzdem trainiert sie Badminton - im Rahmen von Racketlon. Das ist nämlich eine Turniersportart, die aus vier Disziplinen besteht: Tennis, Squash, Tischtennis - und Badminton!

Racketlon ist für Spitzensportler dank eines Hygienekonzepts inklusive Corona-Schnelltests erlaubt - und Nöst gehört dazu, belegte bei ihrer internationalen Turnierpremiere auf der FIR Racketlon World Tour Platz sieben, trainiert zudem mit ihrer B-Lizenz in der Steiermark ihre Teamkollegen in ihrer Paradedisziplin. Und sich selbst. "Ich nutze diese Möglichkeit", sagt die Gifhornerin, die dadurch fast ihren Trainingsrhythmus "und die Spannung" aufrecht halten kann. Abwechslung kommt durch die drei weiteren Disziplinen dazu. Im Racketlon-Wettbewerb wird dann in jeder Sportart ein Satz bis 21 Punkte gespielt, wer am Ende nach Addition vorn liegt, gewinnt. Sprich: Theoretisch kann der Sportler drei Wettbewerbe verlieren - und dennoch als Sieger vom Platz gehen. "Ich habe in den vergangenen Jahren immer mal wieder Racketlon gespielt", berichtet Nöst. Als dann Ende des vergangenen Jahres der Lockdown strenger wurde, kam es zum Wechsel vom Badminton zum Racketlon.



Auch Tennis hat es ihr angetan