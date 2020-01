Badminton-DM: Gifhorns Coach hat fünf Finalteilnahmen sicher

Deprez holte die letzte Gifhorner Medaille

Maurice Niesner, Carola Bott oder auch Fabienne Deprez – DM-Medaillen gab’s für Gifhorn in früheren Jahren einige. Die letzte 2017, als Deprez im Einzel Silber gewann. Jetzt sind die Ziele bescheidener. Lea Dingler (startet im Einzel, Doppel und Mixed), Larina Tornow (Einzel, Doppel Mixed), Dennis Friedenstab (Mixed), Wolf-Dieter Papendorf (Mixed, Doppel) und Marvin Schmidt (Einzel, Doppel) zählen nicht zu den Kandidaten fürs Podest. „Schön, wäre es, wenn wir einmal ins Viertelfinale kämen“,sagt Niesner, der vor allem aufs Damen-Einzel gespannt ist.

Dingler hat Setzplätze

Tornow sei ein Erstrunden-Sieg (gegen Sophie Steffen/Friedrichsdorf) zuzutrauen. Teamkollegin Dingler hat als einzige Gifhornerin Setzplätze erhalten. Im Einzel (Nummer 9/16) steht sie bereits in Runde zwei, trifft heute Abend auf die Siegerin der Partie Maxi Stelzer (Gera)/Sara Tintrop (Gladbeck). „Sie hat berechtigte Chancen, das Achtelfinale zu erreichen“, sagt Niesner. Klappt’s, dürfte dort dann am Freitag ausgerechnet Deprez (jetzt Langenfeld; Nummer 2) auf sie warten. Freitag steigt Dingler zudem mit Sinah Holtschke (Berliner Brauereien) an 9/12 gesetzt ins Doppel ein. Niesner: „Sie sollten auf jeden Fall in Runde drei kommen.“

Schmidt einziger BVGer im Herren-Einzel

Einziger Gifhorner im Herren-Einzel ist Marvin Schmidt. Das BVG-Talent hat sich über die DBV-Jugendrangliste qualifiziert. Er trifft zum Auftakt auf Samuel Hsiao (Nummer 5/8). Was beide verbindet: Sowohl Schmidt als auch der Wipperfelder unterlagen im Vorjahr Max Weißkirchen. Das BVG-Talent in Runde eins, Hsiao allerdings erst im Finale! Auch andere BVG-Asse treffen früh auf Titelkandidaten. Tornow bekommt es im Doppel nach Freilos an der Seite von Julia Bantin (Horn) mit den Vorjahresdritten Annabella Jäger/Stine Küspert (München/Bischmisheim) zu tun, Dingler trifft im Mixed mit dem Ex-Gifhorner Ciarán Fitzgerald (Harkenbleck) nach Freilos auf die an Nummer 1 gesetzten Mark Lamsfuß/Isabel Herttrich (Wipperfeld/Bischmisheim). Und auch mit dem Blick auf alle anderen Duelle der Gifhorner sagt der BVG-Coach: „Wirklich leichte Auslosungen hat niemand.“

Niesner kommentiert ab Samstag

Nur eines ist sicher. In den Finals ist Niesner dabei. Der 72-Jährige steigt am Samstag als Kommentator bei den Halbfinals ein, sitzt auch bei den fünf Endspielen am Sonntag am Mikro.