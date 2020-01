Badminton-DM: Gifhorns Dingler verpasst Highlight

Highlight verpasst: Bei der Badminton-DM unterlag Gifhorns Lea Dingler am Donnerstagabend gegen Maxi Stelzer (Gera) in drei Sätzen. Bei einem Sieg wäre das BVG-Ass am Freitag in Bielefeld auf die Ex-Gifhornerin und Titelkandidatin Fabienne Deprez (Langenfeld) getroffen. Auch ansonsten lief es nicht.