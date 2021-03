Badminton: Gifhorn träumt von der Rückkehr dieser Ex-Nationalspielerin

Fabienne Deprez wieder im BVG-Trikot! Davon träumt Trainer Hans Werner Niesner - und der Traum auf die deutsche Meisterin von 2013 im Kampf um die Rückkehr in die 2. Badminton-Bundesliga setzen zu können, könnte Wirklichkeit werden. "Gifhorn ist in der engeren Auswahl", sagt die umworbene 29-Jährige, die sich im vergangenen Dezember aufgrund einer Schlafapnoe vom Leistungssport zurückziehen musste. Für den heutigen Regionalligisten schlug Deprez bereits von 2014 bis 2016 auf, verabschiedete sich damals vom Zweitligisten Gifhorn in die französische Top-Liga zum CBAB Aulnay. Anzeige

Gifhorn hat zurzeit bei der Kaderplanung akute Damen-Not. "Der Abgang von Lea Dingler trifft uns hart", sagt Niesner. Die Ur-BVGerin arbeitet Vollzeit, schreibt an ihrer Doktorarbeit und lebt in Berlin. Dort wird sie in Zukunft für die Brauereien aufschlagen. "Lea muss ein Wahnsinns-Pensum abspulen, da sind Fahrten zu Spielen nach Gifhorn nicht mehr drin", hat Gifhorns Coach Verständnis. Mit Martina Nöst (Österreich) und Sarah Findlay (Schottland) stehen zwei gute Spielerinnen im Kader - in Zeiten von Pandemie und Brexit ist allerdings fraglich, wie und wann sie einsetzbar sind. Und dann muss das Ganze auch finanzierbar bleiben: "Wir können die beiden nicht zu jedem Spiel einfliegen", so Niesner.

Doch in all der Gifhorner Not ist Deprez zumindest ein Silberstreif am Horizont. Die 29-Jährige hat sich aufgrund einer Schlafapnoe im vergangenen Dezember vom Leistungssport verabschiedet. "Aber mit reduziertem Training traue ich mir die Regionalliga und auch die 2. Liga auf jeden Fall zu", so die Ex-Nationalspielerin, die schon zwei, drei Gespräche mit Vereinen über ihre Zukunft geführt hat. Gifhorn sei aber in der engeren Auswahl, "da es ja die gemeinsame Geschichte gibt. Ich habe mich beim BVG immer wohlgefühlt." So wohl, dass sie sogar noch eine Zeit lang auf nationalen und internationalen Turnieren für den BVG auflief, obwohl sie das Liga-Team bereits verlassen hatte. Niesner unterstützte sie beispielsweise bei DM-Starts weiter als Coach.