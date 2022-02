Badminton: Im Regionalliga-Derby wartet auf Gifhorn Abstiegskampf pur

In den vergangenen Spieltag ging die SG Gifhorn/Nienburg als Tabellenführer, in den anstehenden als Abstiegskandidat. Die Badminton-Regionalliga bleibt eine Wundertüte. Mal sehen, was für Kapitän Dennis Friedenstab und Co. im Derby am Samstag (16 Uhr) bei der SG Lengede/Vechelde drinsteckt.

Der Kapitän rechnet mögliche Szenarien durch, eines davon: "Zwei Absteiger von oben, zwei Aufsteiger von unten. Wenn unser Meister aufsteigt, steigen drei ab." Höchstwahrscheinlich muss nach aktueller Lage in Liga zwei allerdings unabhängig von der Platzierung entweder die Reserve der Berliner Brauereien oder die des Horner TV runter, weil eine der Erstvertretungen wohl absteigen wird. Um sich jegliche Rechenspiele zu sparen, "sollte man mindestens Fünfter werden. Dann ist man sicher".

Kann Gifhorn Abstiegskampf?

Die SG ist zurzeit Vierter mit 11:11 Punkten. Doch die haben auch der Fünfte Horn II und der Sechste, die Brauereien-Reserve. Gifhorns Gastgeber Lengede steht mit 10:12 Punkten auf dem Vorletzten Platz. Da steht die Frage im Raum: Kann das mit dem Ziel Zweitliga-Aufstieg gestartete Gifhorn Abstiegskampf?

Eine Typenfrage

Für Friedenstab eine Typenfrage, ihm mache das nichts aus. Was aber wichtig sein wird: Früh den Druck im Derby von den Schultern des Teams nehmen. Das heißt: In den drei Doppeln zum Start eine Führung erspielen. "Das war bisher unsere Schwachstelle." Zuletzt lag das Team in Horn mit 1:2 zurück, in Hamburg gar 0:3. "Dann hat man hinten raus automatisch mehr Druck", so der Kapitän. Fürs Derby wird an der Doppelaufstellung geschraubt - was die Männer angeht. Hier ist der einstige Bundesligist mit voller Kapelle am Start. Neben Friedenstab stehen Patrick Thöne, Marvin Schmidt, Yannik Joop, Thies Huth und Holger Herbst zur Verfügung.

Bei den Frauen fehlt diesmal die Schottin Sarah Findlay aus beruflichen Gründen, die frisch gebackene österreichische Vize-Staatsmeisterin Martini Nöst und Karen Radke sind aber am Start.

Im Hinspiel gab's den letzten Sieg

Im Hinspiel gab's Mitte Dezember den bis dato Gifhorns letzten Sieg, der fiel mit 7:1 deutlich aus, allerdings mussten mit Leif-Olav Zöllner und Henning Zanssen beide Ex-Gifhorner ihre Spiele für Lengede verletzt abschenken. Friedenstab betont: "Wir stellen uns auf einen wesentlich engeren Spielverlauf ein." Um mit einem Sieg dem Klassenerhalt einen großen Schritt näherzukommen. Und wer weiß, was die Konkurrenz treibt. Vielleicht öffnet sich dann in dieser verrückten Liga nochmal das Tor zum Aufstieg. Doch erstmal geht's gegen den Abstieg.