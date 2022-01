Badminton kurios: Gifhorn Erster, aber auch der Abstieg ist nicht vom Tisch

Größte Personal-Not, kein Sieg und doch Tabellenführer: Der komplett kuriose vergangene Doppel-Spieltag ließ die SG Gifhorn/Nienburg am Ende auf Platz eins klettern. Fünf Spiele vor Saisonende ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga zum Greifen nah, der Abstieg aber vor dem Hamburger Wochenende mit Partien beim SSW (Samstag, 16 Uhr) und beim Horner TV II (Sonntag, 10 Uhr) noch lange nicht vom Tisch. Denn Gifhorn wird von einer ganzen Liga gejagt, alle restlichen sieben Teams sitzen der SG im Nacken. Coach Hans Werner Niesner ist seit Jahrzehnten dabei: "Aber so etwas habe ich noch nie erlebt." Anzeige

Gifhorn führt ein Trio mit 10:8 Punkten an, liegt aufgrund des besseren Spielverhältnisses vorn, Platz vier bis sechs ist von Teams mit 9:9 Zählern belegt (darunter die beiden Hamburger Gegner der SG), es folgt die SG Lengede/Vechelde mit 8:10 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz, Schlusslicht Berliner SC ist mit 7:11 Zählern alles andere als abgeschlagen. Mit anderen Worten: "Wir sind Tabellenerster. Da können wir ein bisschen was für. Mehr nicht. Da können alle was für - aber wir haben keinen Vorsprung", sagt Niesner. "Dass die Liga keinen Überflieger hat, dass es keine sehr schwachen Teams gibt, das haben wir vorher so eingeschätzt", so der 74-Jährige. Aber dass auf der Zielgeraden alle Teams noch alle Chancen haben, ist auch für ihn in all den Jahren Neuland.

Eigentlich könne man im Badminton vieles voraussagen, man kennt die Kader, kann sich die direkten Duelle ausrechnen. "Ein Endergebnis ist oft halbwegs voraussehbar", sagt Gifhorns Trainer. Nur in dieser Saison ist das anders. "Da ist tatsächlich vieles abhängig von der Tagesform."

Die soll in Hamburg für Gifhorn passen. Jedenfalls geht die SG erstmals fast mit der besten Aufstellung an den Start. Dennis Friedenstab, Yannik Joop und Thies Huth sind wieder fit, bilden mit Patrick Thöne und Marvin Schmidt das Herren-Aufgebot, bei dem nur Holger Herbst krank fehlt. Bei den Damen kann der Tabellenführer mit Martina Nöst (Österreich), Sarah Findlay (Schottland) und Karen Radke auf ein Trio setzen. Insgesamt paradiesische Zustände. "In den vergangenen Spielen musste wir ja aufstellungstechnisch nicht so viel überlegen, jetzt sind wir relativ breit aufgestellt", freut sich Kapitän Friedenstab. Viel zu den Spielen zu sagen, gibt es nicht. Ein Blick auf die verrückte Tabelle reicht. "Es ist ein wichtiges Wochenende. Verlieren verboten", sagt Friedenstab. Man habe bei danach noch ausstehenden drei Spielen die große Chance, sich oben festzusetzen. Zum Abschluss folgen noch das Derby in Lengede (12. Februar) und der Heim-Doppelspieltag (5./6. März) gegen die beiden Berliner Klubs. "Die Meisterschaft wird vielleicht sogar erst am letzten Spieltag entschieden, vielleicht übers Spielverhältnis", ahnt Niesner. Heißt: Jedes einzelne Match kann in der Endabrechnung entscheidend sein, ein 6:2 kann gegenüber einem 5:3 schon den Unterschied ausmachen. Und was ist mit dem Abstieg? "Sicher sind wir nicht, aber ich mache mir keine Sorgen, habe keine Angst. Unser Team ist zu stark dafür. Aber wir müssen vorsichtig sein, wir müssen gut spielen", so der Coach. Und punkten. Auf andere verlassen kann sich die SG nicht mehr. Niesner: "Das ist alles unberechenbar."

Nachwuchs für die BVG-Familie Vorm vergangenen Doppelspieltag gab's die beste Nachricht für Hans Werner Niesner schon am Freitagabend. Da wurde der Trainer zum zweiten Mal Opa. Sohn Maurice, selbst lange Zeit ein Topspieler beim BV Gifhorn, der auch DM-Medaillen sammelte, wurde erneut Vater. Sein Söhnchen Philipp (3) hat nun mit Sophie ein Schwesterchen. "Maurice war ja immer ein Allrounder, jetzt haben wir ein schönes Mixed in der Familie", sagt Opa Hans Werner.

Badminton-Regionalliga

SG Gifhorn/Nienburg 10:8 Punkte/39:33 Spiele SV Harkenbleck 10:8 Punkte/37:35 Spiele Berliner Brauereien II 10:8 Punkte/33:39 Spiele SSW Hamburg 9:9 Punkte/40:32 Spiele Polizei SV Bremen 9:9 Punkte/37:35 Spiele Horner TV II 9:9 Punkte/35:37 Spiele SG Lengede/V. 8:10 Punkte/34:38 Spiele Berliner SC 7:11 Punkte/33:39 Spiele