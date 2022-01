Badminton kurios: Gifhorn gelingt kein Sieg, aber der Sprung auf Platz eins

Eng ging's in der Badminton-Regionalliga schon vor diesem Doppel-Spieltag zu, jetzt ist die komplette Tabelle ein Spannungsfeld. Dabei verpasste die SG Gifhorn/Nienburg ihr Ziel (mindestens drei Zähler) deutlich. Nach der 2:6-Niederlage gegen den Polizei SV Bremen folgte ein 4:4 gegen den SV Harkenbleck beim Heimspieltag in Nienburg. SG-Kapitän Dennis Friedenstab sagte nach einem in Gänze verrücktem Spieltag dennoch: "Der Punkt ist für uns Gold wert." Anzeige Das Personalpuzzle blieb vorm Start knifflig bei der SG. Eigentlich hätte Friedenstab nach Fieber spielen können, aber: "Ich habe am Abend vorher vermutlich etwas Falsches gegessen - das hat mich zurückgeworfen." Auch Yannik Joop und Thies Huth meldeten sich nicht zurück, so sprang neben Patrick Thöne, Marvin Schmidt und Holger Herbst noch Frank Altmann aus der in der Niedersachsen-Bremen-Liga beheimateten Reserve ein. Bei den Damen kamen Martina Nöst und Karen Radke zum Einsatz.

"Wir haben von vornherein gesagt, dass wir gegen Bremen über die Einzel kommen müssen", sagt Friedenstab. Da holten aber nur Thöne und Nöst in den Top-Duellen souveräne Siege für Gifhorn. Schmidt (16:21, 17:21), der im Hinspiel Mischa Samuel Packroß noch besiegt hatte und Herbst (20:22, 19:21) brachten ihre Matches nicht ins Ziel. Gifhorns Kapitän aus der Ferne: "Das ist - ohne die Spiele gesehen zu haben - schon ein bisschen enttäuschend. Diese Partien müssen gewonnen werden, wenn man mit einer geschwächten Mannschaft antritt."

Diese Schlüsselspiele gingen also verloren, Thöne hätte dafür fast das Doppel mit Altmann (18:21, 19:21) geholt, auch Nöst/Radke waren auf Siegkurs, verloren am Ende aber 21:14, 18:21, 12:21 noch deutlich. So stand unterm Strich ein 2:6. Im Vergleich zur Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg vor dem Spieltag machte die SG auf die Berliner Brauereien II (0:8 beim SSW Hamburg) und Harkenbleck (1:7 bei der SG Lengede/Vechelde) sogar Boden gut. Es war der Aufstand der Kellerkinder. Friedenstab nach dem Samstag: "Das Gute ist, dass dadurch oben nicht viel passiert ist."