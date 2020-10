Badminton-Regionalliga: BVG-Spiele am Wochenende in Hamburg verlegt

Kein Hamburg-Doppelpack für den BV Gifhorn! Nach zwei 7:1-Erfolgen zum Start in die Badminton-Regionalliga muss der BVG warten, bis er nachlegen kann - die Gastspiele beim SSW Hamburg und dem Hamburg Horner TV II müssen verschoben werden. Grund sind die zuletzt steigenden Corona-Zahlen.

Weil die Hansestadt Anfang der Woche zum Risikogebiet erklärt wurde, müssen beide Partien verschoben werden. "Sie werden wohl am 19. und 20. Dezember nachgeholt", so BVG-Kapitän Dennis Friedenstab. Sollte es dann ebenfalls nicht gehen, würden die Spiele am Ende der Spielzeit ausgetragen werden.