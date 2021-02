Badminton: Regionalliga-Saison abgesagt, Gifhorns Aufstiegstraum geplatzt

Am Freitagabend konferierten die Sportwarte der Gruppe Nord, beschlossen dabei die Spiele der Regional- und Oberliga ohne Wertung abzubrechen. Es wird keine Ab- und keine Aufsteiger geben. Weiterhin wurden die Gruppen-Meisterschaften U22 und O35 abgesagt. Die Gruppenmeisterschaft O19 wird vom 4. bis 6. Juni stattfinden, sofern die Hygiene-Richtlinien dies zulassen, und dafür noch ein Ausrichter gefunden werden kann. Das sind die Fakten. Für Regionalligist BV Gifhorn heißt das: Die ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga muss mindestens um ein Jahr verschoben werden.

BVG-Coach Hans Werner Niesner kann das nicht verstehen, er sieht den Sport weiterhin nicht als möglichen Hotspot: "Die Probleme finden im Privaten statt. Nicht in Restaurants, nicht beim Sport. Deswegen ist Sport, insbesondere Badminton in Niedersachsen, erlaubt. Natürlich mit Abstandsregeln und, und, und. Aber ich denke mal, hier haben die Funktionäre kalte Füße gekriegt, was dann auch wieder zu verstehen ist. Keiner will da Verantwortung übernehmen."

Und natürlich kennt Niesner die Probleme der Gruppe Nord, in der sieben Landesverbände vereinigt sind. "Für eine Fortsetzung der Saison müssen in sieben verschiedenen Bundesländern die Bedingungen gleich sein." Trotzdem: Warum die Gruppe Nord jetzt die Saison abbricht und nicht wie die Bundesligen den April als Re-Start ins Auge fasst, mit dem Ziel die Hinrunde komplett zu spielen - dieses Szenario hatte auch die Gruppe Nord diskutiert -, das kann der Gifhorner nicht nachvollziehen: "Warum man nicht in den Sommer reingeht, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich kenne aber die detaillierte Begründung noch nicht. Ich weiß nur, dass der Niedersächsische Badminton-Verband zeitnah entscheiden wird, wie es auf Landes- bis hinunter auf Kreisebene weitergeht."

Klar ist, dass Gifhorn die vom Team selbst anvisierte Rückkehr in die 2. Bundesliga in diesem Jahr nicht realisieren kann. Nach zwei Spielen und zwei deutlichen Gifhorner Siegen provokant gefragt: Wurde dem BVG der Aufstieg geklaut? "Na klar! Natürlich, das ist auf jeden Fall so. Wir sind super gestartet, haben zwei Hammer-Ergebnisse eingefahren, sind relativ breit aufgestellt, haben bei den Herren eine gewaltige Durchschlagskraft. Wir sind der Erste, dem etwas geklaut worden ist", sagt Niesner.

Aufstieg soll nur aufgeschoben sein

Der Aufstieg soll aber nur aufgeschoben sein. "Wir haben wieder eine Mannschaft, die zusammensteht, die zusammenhält, wo einer für den anderen kämpft. Das konnte man in den beiden Spielen sehen. Auch, wenn wir natürlich über eine zukünftige Saison noch nicht sprechen konnten - wir wollen so zusammenbleiben. Mit Blick auf unsere Talente Holger Herbst, Marvin Schmidt und Thies Huth muss der Aufstieg auch die Perspektive sein", sagt Niesner und fügt hinzu: "Ich könnte verstehen, wenn jemand, der dem Ende seiner Karriere nahe ist, nach einem Jahr ohne Spiel sagt, dass er aufhören wolle. Ich hoffe es aber nicht."

Die Spielzeit ist nun Geschichte. Der BVG bleibt auf 1500 gedruckten Saison-Heften sitzen. Auch so etwas sorgt für Verlust, wie Meldegelder, die nicht erstattet werden. Trotzdem: Finanziell müsse sich der Verein keine Sorgen machen. Sorgen bereiten Niesner andere Dinge: "Welcher Schaden entsteht für Kinder? Für das soziale Gemeinschaftsgefühl? Mal drei Wochen oder zwei Monate ohne Sport, das mag jeder als Ferien betrachten. Aber so ein Zeitraum ist für mich ein Hammer."