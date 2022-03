Badminton-Regionalligist Gifhorn peilt zwei Siege an: Für den Klassenerhalt oder den Titel?

Wirklich beantworten kann SG-Kapitän Dennis Friedenstab diese Frage selbst nicht. Dennoch ist es schon kurios, als gegenwärtiger Tabellenzweiter vor den beiden abschließenden Partien noch nicht im sicheren Hafen zu sein. Drei Punkte trennen Gifhorn/Nienburg sowohl vom ersten Abstiegsrang als auch vom Spitzenplatz. An Letzteren glaubt aber auch Friedenstab nicht mehr: „Harkenbleck braucht nur noch einen Punkt. Daher ist der Titel für uns eher unrealistisch.“

Klappe, die letzte! In einer völlig verrückten Badminton-Regionalliga steht für die SG Gifhorn/Nienburg am Wochenende der Abschluss-Doppelspieltag gegen den SV Berliner Brauereien II (Samstag, 16 Uhr) sowie den Berliner Sport-Club (Sonntag, 10 Uhr) bevor. Heißt: Auch für die SG geht es noch einmal um wichtige Punkte. Aber wofür eigentlich? Für den Klassenerhalt oder im Optimalfall sogar für die Meisterschaft?

Was aber nicht heißt, dass die Schützlinge von Trainer Hans Werner Niesner die Partien in der heimischen Sporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums Gifhorn gegen die beiden Berliner Teams nicht trotzdem unbedingt für sich entscheiden wollen. Damit es unterm Strich doch mindestens Platz zwei wird. „Das wäre auf jeden Fall schön“, unterstreicht Friedenstab. Und selbst dann wäre unter Umständen noch ein Hintertürchen mit Blick auf den Aufstieg geöffnet – sollte nämlich Harkenbleck verzichten. „Man muss in der 2. Liga einige Bedingungen erfüllen. Dennoch: Wenn wir tatsächlich gefragt werden, würden wir uns das natürlich gut überlegen.“

Gegen die Berliner Brauereien profitierte man im Hinspiel von der Verletzung einer gegnerischen Spielerin. Friedenstab spricht – gerade mit Blick auf die Personalsituation des Kontrahenten – von einer „Wundertüte“. Bereits abgestiegen ist der Sport-Club als gegenwärtiges Schlusslicht. In Berlin kassierte die SG eine 3:5-Pleite, wodurch noch eine Rechnung offen ist. Der Kapitän verspricht: „Das wollen wir wieder geraderücken.“ Das übrigens auch in Bestbesetzung: Sarah Findlay reist aus Schottland ebenso an wie Martina Nöst aus Österreich.