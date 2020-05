Badminton: So will der BV Gifhorn zurück in die Halle

Hoffnung auf Juni

Der BV Gifhorn plant seine Rückkehr in die OHG-Halle, erarbeitet zurzeit einen Antrag an die Stadt Gifhorn, um den Trainingsbetrieb wirder schrittweise aufnehmen zu können. "Gleiche Kleingruppen, gleiche Trainer. Nur jeden zweiten Platz in der Halle nutzen, nur Einzel mit dem gleichen Partner ohne Seitenwechsel", zählt BVG-Coach Hans Werner Niesner nur einige Dinge neben den Hygienevorschriften auf und hofft, "dass es im Laufe des Junis wieder losgehen kann. Aber die letzte Entscheidung liegt ja nicht bei uns."

Komplizierte Planung

Saisonstart im Oktober?

Trainingsstunden fehlen

Was es fürs Regionalliga-Team nicht besser macht: Bei den Planungen für die Hallenzeiten der BVG-Mitglieder "werden unsere Spieler aus dem Leistungsbereich nicht mehr so viele Trainingsstunden haben wie vor Corona", weiß Niesner. "Es geht uns ja nicht so wie dem DBV-Kader, der seit Anfang April an den Stützpunkten trainieren kann. Da sind die Hallen von morgens bis nachts geöffnet." Beim BVG hofft man in erster Linie, dass sich die Tür überhaupt wieder öffnet. Spätestens im Laufe des Junis.