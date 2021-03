Badminton-Talent Schmidt: Sportlich gesehen ist es im Lockdown ein Luxusleben

Reich werden mit seiner Sportart in Europa nur die Wenigsten. Doch Marvin Schmidt, das größte Badminton-Talent des BV Gifhorn, lebt ein Luxusleben - sportlich gesehen. Während ein Großteil der Badminton-Aktiven kaum Trainingsmöglichkeiten hat und unter den Corona-bedingten Beschränkungen sportlich leidet, steht der 19-Jährige an sechs von sieben Wochentagen auf dem Court - und dann auch noch mit guten Trainingspartnern. "Das ist der pure Luxus", sagt Schmidt, der für den BVG spielt, aber in Osnabrück wohnt, mit Blick aufs naheliegende Sportcenter. "Wir haben Glück gehabt, dass es auf hat." Anzeige Fast täglich auf dem Court in einem Center. Auf eigene Kosten. Geht das nicht ins Geld beim Auszubildenden (Kaufmann im E-Commerce)? "Der Betreiber hat uns beim Abo einen guten Preis gemacht, sonst müssten wir das zehnfache zahlen", verrät der Trainingsfleißige. Nach der Arbeit geht es also abends für eineinhalb Stunden in die Badminton-Halle, dazu kommen noch Krafttraining und Ausdauer.

Was die Einheiten auf dem Court in Corona-Zeiten noch ein bisschen luxuriöser macht: Schmidt kann nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt trainieren, denn Vater Michael und Bruder Jannik gehören als Familienmitglieder zur Hausgemeinschaft. "Jannik ist 17, aber schön größer als ich", schmunzelt der große Bruder. "Er wird immer besser, ich muss mich mittlerweile gegen ihn ganz schön anstrengen." Und: "Mein Vater spielt ja auch schon relativ lange, kann uns die Bälle gut zuspielen." Wie die Einheiten ablaufen? "Viel Techniktraining, Zuwurf vorn am Netz, viel Zwei-gegen-Eins-Geschichten, Ballsicherheit, Matchtraining zum Ende - eigentlich alles dabei." Nur verschiedene Matchpartner fehlen Eigentlich, denn was fehlt sind verschiedene Matchpartner. Das BVG-Talent: "Keine Frage, ich kann mich mit Jannik gut duellieren, aber so ein bisschen Abwechslung, fehlt schon." Es ist die einzige Wolke im Paradies - und auch die verschwindet beizeiten. Wenn sein Gifhorner Doppelpartner Thies Huth auftaucht. Gemeinsam gewannen die beiden 2020 in der U19 DM-Bronze. "Wenn Thies mal hier ist, trainieren wir natürlich auch", sagt Schmidt. Mehr als das ging in den vergangenen Monaten aber leider nicht.