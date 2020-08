Badstuber verkündet per Instagram: VfB Stuttgart verbannt Ex-Nationalspieler in die 2. Mannschaft

Holger Badstuber wird für den VfB Stuttgart nicht in der Bundesliga auflaufen. Nach der geglückten Rückkehr ins Oberhaus setzt Aufsteiger nicht mehr auf die Dienste des Innenverteidiger. "Die Sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren und spielen soll" , schrieb Badstuber auf Instagram.

In der vergangenen Saison kam der 31-Jährige für die Schwaben in der 2. Bundesliga noch auf 19 Einsätze. "Ich akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann", schrieb Badstuber weiter: "Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen."