"Die Bahn ist voll für mich geschnitzt": Rodel-Favoritin Julia Taubitz über ihre Gold-Chancen

Ab heute (12.50 Uhr, ZDF) zählt’s: Die dreimalige Rodelweltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin Julia Taubitz kämpft in den Durchgängen eins und zwei um eine gute Ausgangsposition für die Medaillenvergabe am Dienstag. Für viele ist sie die Favoritin. Im Interview erzählt sie, warum die Olympia-Bahn ihr entgegenkommt.

Julia Taubitz (25): Ich habe einen fünf Jahre älteren Bruder, dem ich als kleine Schwester sehr viel nachgemacht habe. In der Grundschule in Annaberg-Buchholz hat der WSV Oberwiesenthal mal für das Rodeln geworben. Mein Bruder hat damit begonnen und natürlich wollte ich da mit dabei sein. Als ich sieben war, hat meine Mama dann erlaubt, dass ich Rodeln ausprobieren darf. Sie hatte auch später immer Angst um mich und konnte kaum zu Wettkämpfen mit, weil sie sich Sorgen gemacht hat.

2018 war die Konkurrenz im deutschen Team extrem groß: Natalie Geisenberger, Tatjana Hüfner waren superstark. Und ich bin im Kampf um das Olympiaticket erst gestürzt, dann wurde ich disqualifiziert und schließlich wurde ich im Weltcup ausgetauscht. Ich war von meinen Leistungen damals extrem enttäuscht, aber ich hatte diesen Traum von Olympia von klein auf. Deshalb versuche ich das jetzt positiv zu sehen, schließlich geht mein Traum jetzt in Erfüllung. Auch wenn man auch sehr viel Negatives im Kopf hat.

2018 haben Sie die Chance auf eine Olympiateilnahme ja verpasst. Wie fühlt es sich jetzt an, zum ersten Mal bei den Winterspielen dabei zu sein?

Ich war ja bei den Olympischen Spielen in Sotschi und Pyeongchang als Zuschauerin vor Ort. Ich weiß ja, wie toll das sein kann, mit vielen Zuschauern, Deutschem Haus, Party und Trallala. Davon werden wir bei diesen Winterspielen nicht viel erleben. Stattdessen bin ich bei jedem Corona-Test nervöser als vor dem eigentlichen Rennen.

Was meinen Sie genau damit?

Sportler wie Ihre Rodelkollegin Natalie Geisenberger haben über einen Olympiaverzicht nachgedacht. Sogar ein Boykott der Winterspiele in China war in der Politik ein Thema.

Ich finde den ganzen Aufstand, den die Politiker jetzt wegen der Menschenrechte in China veranstalten, ziemlich fragwürdig. Das war doch vor acht Jahren bei der Vergabe der Spiele auch schon so. Das Thema hätte schon vor Jahren geklärt werden müssen. Ich fahre wie viele andere Sportler her, um mir einen Kindheitstraum zu erfüllen.