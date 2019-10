Bahnrad-EM in Apeldoorn: Erste Elite-Medaille für Leipziger Verfolger Felix Groß

Felix Groß hatte zunächst in der Qualifikation im Feld der 20 Verfolger Rang vier belegt. Da es kein Viertelfinale gibt, war dies die Voraussetzung für den Medaillenkampf. Dabei wurde der junge Sachse von Kilometer zu Kilometer schneller und raste vom anfänglichen neunten Platz ins Vorderfeld. Das kleine Finale sicherte er sich in 4:14,61 souverän, diesmal war der deutsche Meister aber 2,5 Sekunden langsamer als Weinstein, den er Anfang August bei den deutschen Meisterschaften in Berlin noch sicher im Griff hatte.

Apeldoorn/Leipzig. Nach zwei europäischen Einzeltiteln in der U23 hat es für Felix Groß nun auch mit einem Podestplatz in der Elite geklappt. Der Bahnrad-Spezialist vom SC DHfK Leipzig errang am Samstagabend im niederländischen Apeldoorn die Bronzemedaille in der Einerverfolgung über 4000 Meter. Im kleinen Finale distanzierte der 21-Jährige in 4:13,24 Minuten den Schweizer Stefan Bissegger um eine halbe Sekunde. Eine weitere Medaille für Deutschland erfuhr Domenic Weinstein (Villingen-Schwenningen). Der Titelverteidiger war gegen den Franzosen Corentin Ermenault chancenlos und holte Silber.

Auch große Freude beim SC DHfK

Zweieinhalb Stunden später in den beiden Finalläufen war der Leipziger der Einzige, der sich gegenüber der Quali steigern konnte - Felix Groß fuhr nun sogar die beste Zeit. Auf dem ersten Kilometer war er eine Sekunde schneller unterwegs, doch der Schweizer ließ sich nicht abschütteln. Erst auf dem dritten Kilometer gelang Felix Groß die Vorentscheidung auf dem Weg zu Bronze.

"Ich bin sehr stolz, dass ich die Finalläufe erwischt habe", sagte Felix Groß: "Leider kam ich in der Quali auf dem ersten Kilometer nicht so gut in Fahrt wie sonst. Aber danach konnte ich ordentlich nachlegen und zeigen, dass ich in einer super Form bin. Die erste Elite-Medaille hat schon was. Es ist ein tolles Jahr für mich, das ich nicht vergessen werde. Mehr geht nicht für mein Alter." Sein Trainer Dietmar Junker fieberte daheim in Markkleeberg mit und meinte: "Mich freut es am meisten für Felix und unseren SC DHfK. Leider war er in der Quali am Anfang als Neunter zu langsam - sonst wäre noch mehr möglich gewesen."