Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel über ihren größten Triumph und den Abschied vom Leistungssport

Im August 2016 krönte Kristina Vogel (30) ihre Karriere als Bahnradsportlerin. Nach der Goldmedaille vier Jahre zuvor in London im Teamsprint mit Miriam Welte stand sie in Rio de Janeiro im Sprint allein oben auf dem Olympiatreppchen. Ein Trainingsunfall im Juni 2018 beendete ihre Karriere, seither sitzt Vogel im Rollstuhl . Im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, spricht Vogel nun über den größten Triumph ihrer Karriere und ihr Leben nach dem Sport.

Man bereitet sich vier Jahre darauf vor, bei Olympia erfolgreich zu sein. Doch selbst wenn es klappt, muss es direkt weitergehen. Ich wollte es mir und allen anderen beweisen. Höher, schneller, weiter heißt es ja so schön. Mich haben die Rekorde angetrieben – die erfolgreichste Radsportlerin aller Zeiten zu werden, zum Beispiel. Ich hatte den zwölften WM-Titel vor Augen, um die Australierin Anna Meares zu überholen, weil mir das 2018 nach Siegen im Sprint und Teamsprint nicht mehr gelungen ist. Im Keirin wurde ich Zweite. In dieser Disziplin fehlte mir auch noch Olympiagold. Das wollte ich in Tokio holen.

Dann kam Ihr Trainingsunfall. Haben Sie je den Gedanken gehabt, wieder sportlich auf höchstem Niveau aktiv sein zu wollen und etwa bei den Paralympics anzutreten?

Nein, warum auch? Es gibt ein Leben nach dem Sport. Nun war ich ja als Expertin und Kommentatorin für das ZDF bei Olympia dabei, habe mir also meinen Traum von Tokio trotzdem erfüllt, nur anders. Es ist gut, so wie es ist. Ich müsste erst einmal eine Sportart finden, für die ich genauso brenne wie für den Bahnradsport. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich weiß, was ich investieren müsste, um auf hohem Niveau aktiv zu sein, und was passiert, wenn ich wieder Leistungssportlerin wäre. Genau das ist es, was ich nicht mehr möchte.