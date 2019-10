Bahnradsport: Passabler EM-Auftakt des deutschen Nationalquartetts

Apeldoorn/Leipzig. Felix Groß hat mit dem deutschen Vierer gestern Nachmittag einen guten Auftakt in die Bahnrad- Europameisterschaften hingelegt. Im niederländischen Apeldoorn belegte der 21-Jährige vom SC DHfK Leipzig mit dem Nationalquartett in der Qualifikation den vierten Platz und hatte damit noch alle Chancen auf eine Top-Platzierung. Allerdings hieß der Gegner noch am Abend in der ersten K.o.-Runde Dänemark. Der Top-Favorit hatte die Quali souverän gewonnen und war vier Sekunden schneller ums Holzoval gerast als die Deutschen. Die Medaillenläufe finden am Donnerstag statt.

Felix Groß hatte Anfang August in Berlin zwei deutsche Meistertitel errungen und vor zehn Tagen bei einem internen Test in Frankfurt/Oder erneut über 500 und 4000 Meter seine starke Form unter Beweis gestellt. Folgerichtig fuhr er den deutschen Vierer nun bei der EM an. Allerdings zeigte das BDR-Team insgesamt auf dem ersten Kilometer die größten Reserven, hier verlor es schon drei Sekunden auf die Spitzenzeit. Am Ende verpassten Groß und Kollegen in 3:55,67 Minuten den deutschen Rekord um zwei Zehntel.

Überraschendes Aus der Russen

Das Endergebnis bei der EM ist im Hinblick auf die Olympiaqualifikation wichtig. In den vergangenen Wochen hatten die USA und Kanada den deutschen Vierer in der Rangliste von Rang fünf auf sieben verdrängt - nun soll der Konter gelingen. Allerdings saßen gestern die Teams aus der Schweiz, Frankreich und Polen den vier BDR-Jungs im Nacken. Überraschend kam das Aus der Russen auf Rang neun.

Unmittelbar nach der EM geht die Olympia-Quali bei den Weltcups in Minsk und Glasgow weiter. Dort wird Felix Groß erstmals auf seinen Bruder Franz treffen. Der 18-Jährige schaffte die Weltcup-Nominierung mit seinem LTK-Team aus Brandenburg.

In Apeldoorn muss der Bund Deutscher Radfahrer eine Personalmisere meistern. „Die Situation bei den Männern ist gerade sehr unbefriedigend. Wir müssen viel improvisieren“, erklärte Sprint-Bundestrainer Detlef Uibel die Lage nach den Ausfällen von Keirin-Titelverteidiger Stefan Bötticher wegen eines Infektes und Ex-Weltmeister Joachim Eilers aufgrund verengter Luftwege. Uibel nominierte kurzfristig „Oldie“ Maximilian Levy aus Cottbus nach. Die erfolgsverwöhnten Sprinterinnen müssen nach dem unfallbedingten Laufbahnende von Kristina Vogel Mitte 2018 künftig auch ohne Miriam Welte auskommen. Die Olympiasiegerin von 2012, die überraschend vor zwei Wochen ihren Rücktritt erklärt hatte, holte in der vergangenen Saison jeweils EM- und WM-Bronze mit Emma Hinze. Die Cottbuserin bekommt in Apeldoorn Lea Sophie Friedrich aus Dassow an die Seite gestellt. Die 19-Jährige gilt als großes Talent.

