Schwerer Unfall überschattet Rekord von Lea Friedrich

Ein schwerer Unfall hat den BDR-Sprintcup auf der Radrennbahn in Rostock überschattet. Im Halbfinale der Männer stürzten am Sonntag alle vier Starter und wurden mit schweren Verletzungen in die Rostocker Uni-Klinik eingeliefert. Zuvor hatte Lea Sophie Friedrich aus Dassow einen Bahnrekord aufgestellt.