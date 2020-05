Bahnradsport-Weltmeisterin Emma Hinze über Corona, die Verlegung von Olympia und schwere Stürze

Emma Hinze (23): Ich kann hier am Olympiastützpunkt alles benutzen, mache im Moment vor allem Kraft-, Bahn- und Ausdauertraining. Mit dem Straßenrad draußen herumfahren können wir zum Glück auch noch. Wir trainieren nur gerade, ohne diesen Punkt vor Augen zu haben, an dem man wieder schnell fahren muss.

Am ersten Tag habe ich mich im Training leer gefühlt. Man plant vier Jahre auf diesen Moment hin. Ich habe immer gedacht: „Ich will dort meine beste Leistung zeigen.“ Ich habe alles darauf ausgerichtet. Training, Schlaf, Ernährung, das komplette Körpergefühl zielte darauf ab, dann zu funktionieren.

Hinze: "Wir sind jetzt anderthalb Jahre Weltmeister"

Können Sie der Corona-Zeit auch Positives abgewinnen?

Es ist ganz gut, dass ich nach der WM mal ankommen konnte. In meiner Wohnung war ich seit Oktober gefühlt vier Wochen, ich war ständig unterwegs. So habe ich auch die Möglichkeit, vom Kopf her zu realisieren, was in den letzten Wochen passiert ist und länger mit meinem Heimtrainer zu arbeiten.