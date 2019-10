Bakalorz unstabil, Aogo ohne Agressivität: Hannover 96 hat keine stabile Achse 

An der 96-Karre hat Trainer Mirko Slomka viel geschraubt. Sie steckt auch schon nicht mehr so tief im Dreck, was hier heißt: im Tabellenkeller. Der Sieg in Dresden (2:0) hat ein bisschen Luft gegeben, die Testpleite gegen eine Bielefelder B-Mannschaft (1:2) aber wieder neue Zweifel geweckt. Dabei zeigte sich erneut: 96 hat keine stabile Achse, an der sich die Mitspieler aufrichten können. Da klemmt und knirscht es, zu viele hängen durch.

Zieler und Franke geben Stabilität Stabil ist immerhin der Torwart als Achs-Ende. Ron-Robert Zieler hat sich gefangen – und damit ein Wiederaufflammen der Diskussion um Sinn und Unsinn seiner Verpflichtung erstickt. Der zur Nummer zwei zurückgestufte Michael Esser könnte den Job ebenso gut erledigen. Am nächsten Knotenpunkt ist Marcel Franke auf Achse. Der Abwehrchef ist aber auch der einzige stabile Innenverteidiger. Der 26-Jährige bestätigt seinen Transfer, zuletzt spielte er für Darmstadt. Franke ist zwar auch kein Salif Sané, der stärker in der Spieleröffnung hilft, aber er verteidigt solide. Sollte Franke mal ausfallen, hätte 96 ein massives Pro­blem. Der verletzungsanfällige Felipe oder Josip Elez sind nicht so robust wie Franke.

Aggressivloser Aogo enttäuscht Nächster auf der Achse sollte Dennis Aogo werden. Slomka plante mit dem Ex-Nationalspieler als einzigem Abräumer vor der Abwehr, davor im offensiveren Mittelfeld mit Marc Stendera. „Die zwei werden uns in Bezug auf Stabilität und Spielkontrolle definitiv guttun“, glaubte Slomka bei ihrer Anstellung vor sechs Wochen. Die Entwicklung der beiden Spätverpflichteten läuft aber gegensätzlich. Aogo agierte bei seinen drei Einsätzen etwa so: Ball abholen beim Innenverteidiger, Querpass auf einen Mitspieler. Das dann auch noch ohne jegliche Aggressivität, ohne Tempo und Zug zum Tor.

Anton die bessere Alternative im Mittelfeld? In Dresden fehlte der 32-Jährige verletzt – sein Ersatz machte es deutlich besser. Waldemar Anton gelang nach vielen schwachen Leistungen in der Innenverteidigung sein bestes Saisonspiel. Er löste das aggressiver und dynamischer als Aogo. In der Form wäre der Ex-Kapitän die beste Wahl. Im von Slomka favorisierten 4-3-3-System gibt es ja nur einen zentralen Abräumer, davor besetzen zwei Spieler die Halbpositionen (Achter). Doch beim Test gegen Bielefeld fiel Anton wieder ins Tief zurück, spielte wie so oft zuvor übereifrig und hektisch.

Ducksch brauche "positivere Haltung gegenüber den Mitspielern" Stendera im vorderen Mittelfeld könnte dagegen ein festes Achsenglied werden. Der Ex-Frankfurter kann die Pässe spielen, die die Stürmer brauchen. Aber auch Stendera muss Konstanz beweisen. Ganz vorn klemmt’s wieder auf der Achse. Marvin Ducksch hat als Zentrumsstürmer mehr Potenzial als Hendrik Weydandt, aber nicht dessen Kampfkraft. Ducksch brauche „eine positivere Haltung gegenüber den Mitspielern“, forderte Slomka von dem „Schleichertyp“. Problematisch auch, dass die fest geplante 96-Achse Marvin Bakalorz zu brüchig ist und ausgetauscht wurde. Im Ganzen heißt das für die 96-Kiste – wenn sie flott werden soll, muss die Achse fester verschweißt werden.

