Abschiebung, Strafe, HSV-Kündigung? Bakery Jatta - Die wichtigsten Fragen und Antworten 

Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zum Fall Bakery Jatta

Abschiebung von Bakery Jatta? Deshalb könnte ein Schwindel in seinem Fall glimpflich ausgehen

Muss Jatta im Falle einer Täuschung mit einer Abschiebung rechnen?

Falls Jatta sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verliert, müsste er das Land verlassen. Eine zwangsweise Abschiebung käme aber nur dann in Betracht, wenn er nicht freiwillig ausreist. Denkbar wäre allerdings auch, dass Jatta dann eine neue Aufenthaltserlaubnis mit korrekter Identität bekommt. Falls der HSV weiter an seinem Spieler interessiert ist, würde der Vertrag ja fortbestehen. Jatta hätte also ein (mehr als) ausreichendes Einkommen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Bei Profi-Sportlern liegt meist auch ein öffentliches Interesse vor. Aufenthaltsrechtlich könnte ein Schwindel in seinem Fall also glimpflich ausgehen.