Fall Bakery Jatta: DFL appelliert an fairen Umgang mit HSV-Profi

Im Fall Bakery Jatta liegt der Ball jetzt bei den Behörden. Jattas Anwalt reichte drei Tage vor Fristende beim zuständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte eine Stellungnahme ein, um aufgekommene Zweifel an der Identität des Flügel-Stürmers des Hamburger SV auszuräumen. „Natürlich weisen wir die Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück. Und das ist Gegenstand der Stellungnahme“ sagte Jattas Anwalt Thomas Bliwier am Dienstag der dpa. Eine Sprecherin des Bezirksamtes hatte zuvor auf Anfrage angekündigt: „Sobald die Stellungnahme vorliegt, wird diese zügig geprüft.“ Dem Hamburger Abendblatt sagte sie: „Es ist uns bewusst, dass es auch für Herrn Jatta im Moment keine schöne Situation ist.“

DFL mit Statement Richtung Jatta: "Fairer Umgang erwartet"

Die DFL appellierte auch "im Sinne aller Beteiligten, aber insbesondere mit Blick auf den Spieler, an einen fairen Umgang ". Den Sachverhalt müssten aber die staatlichen Behörden, die FIFA und bei Einsprüchen das DFB-Sportgericht klären. "Sollte die DFL sich zur Klärung konkret einbringen können, wird sie dies selbstverständlich weiterhin tun", hieß es weiter. Beim HSV ist nach den jüngsten Pfiffen gegen Jatta beim 4:2-Sieg in Karlsruhe der Unmut über den Umgang von DFB und DFL mit dem Fall groß . Es müsste von den beiden Verbänden dringend ein Machtwort gesprochen und eine Entscheidung herbeigerufen werden, forderte HSV-Klubmanager Bernd Wehmeyer in einem Podcast des Hamburger Abendblatts.

Die Sport Bild hatte in einem Bericht Anfang August den Verdacht geäußert , dass Jatta unter einer falschen Identität beim HSV spiele. Die Zeitschrift beruft sich auf Recherchen, nach denen der gambische Spieler eigentlich Bakary Daffeh heiße und zweieinhalb Jahre älter sei als offiziell angegeben. Zudem soll Jatta bereits in mehreren afrikanischen Ländern als Profi aktiv gewesen sein.

Wirbel um Identität geht an Jatta nicht spurlos vorbei

Denn dass der ganze Wirbel nicht spurlos an Jatta vorbeigeht, dessen sind sich die HSV-Macher bewusst. Auch wenn der Offensivspieler bislang in allen Saisonspielen in der Startelf stand und durchaus zu gefallen wusste, sagte HSV-Coach Dieter Hecking nach der Partie beim KSC: „Wie es in dem Jungen aussieht, weiß aber keiner so genau.“