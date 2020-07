Ermittlungen gegen HSV-Profi Bakery Jatta: Offenbar Kontobewegungen im Fokus

Die Hamburger Staatsanwaltschaft untersucht weiterhin den Verdacht auf einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz durch Bakery Jatta vom Hamburger SV. Auf eine Anfrage der AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft antwortete der Senat der Hansestadt: „Es gibt konkrete Hinweise auf Kontakte zu Personen, die nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nur mit Herrn Daffeh in Verbindung gebracht werden können.“ Die Auswertung elektronischer Datenträger, die bei einer Hausdurchsuchung Jattas vor knapp zwei Wochen beschlagnahmt worden waren, dauerten an, informierte der Senat.