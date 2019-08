Aaron Hunt verteidigt Bakery Jatta emotional via Instagram: "Deine HSV-Familie steht hinter dir"

Hunt über Jatta: Geschichte stimmt HSV-Kapitän "traurig"

Nach einem Bericht der Sport Bild vom Mittwoch gibt es viele Fragezeichen um den Profi des Zweitligisten Hamburger SV , der 2016 nach bisheriger Annahme als minderjähriger Flüchtling (17 Jahre alt) aus Gambia zu den Hamburgern kam. Name und Alter sollen nicht stimmen, heißt es. So soll Jatta in Wahrheit Bakary Daffeh heißen - und fast zweieinhalb Jahre älter sein als angenommen .

HSV-Kapitän Hunt nimmt Jatta in Schutz: "Deine HSV-Familie steht hinter dir"

Zuletzt entlastete die Bremer Innenbehörde Jatta . Gegenüber dem Hamburger Abendblatt teilte die Behörde am Freitag Einzelheiten zur Einreise Jattas mit. Der Gambier sei im Sommer 2015 zunächst ohne gültigen Reisepass nach Deutschland gekommen. Danach soll er einen Pass in seiner Heimat beantragt haben, der auf dem Postweg nach Deutschland geschickt wurde. Dieser trägt das Ausstellungsdatum 27. Januar 2016. Die Echtheit des Dokuments, mit dem auch das Geburtsdatum Jattas (6. Juni 1998) bestätigt wird, soll laut Abendblatt vom Bremer Migrationsamt überprüft worden sein

Hunt nimmt seinen Teamkollegen Jatta in Schutz: "Eines steht fest: Egal, was passiert, was geschrieben oder gesagt wird: Baka. dein Verein, deine Stadt, deine (HSV-)Familie steht hinter dir", so der 32-Jährige: "Egal, was komme: Denn die Familie hält zusammen."