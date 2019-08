Entdecker von HSV-Juwel Bakery Jatta gesteht: "Wir hatten alle Zweifel"

Lothar Kannenberg, Entdecker von HSV-Talent Bakery Jatta in Deutschland, hat Zweifel an der Identität des Gambiers bestärkt. „Wir hatten alle Zweifel, ob er nicht älter als 17 sein könnte“, sagte Kannenberg über den Spieler, der im Sommer 2015 nach Bremen gekommen war, der Bild. Er wünsche sich, „dass er alles von sich aus aufklärt. Er kann nur Leistung bringen, wenn alles abgehakt ist. So eine Belastung behindert ihn.“