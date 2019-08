Wende im Fall Bakery Jatta: HSV wusste seit 2016 von Unstimmigkeiten bei Identität

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat inzwischen ein Anhörungsverfahren eröffnet und ein Schreiben mit Fragen an den 21-Jährigen verschickt. Am Mittwoch hatte die Sport Bild recherchiert, dass Jatta mit richtigem Namen Bakary Daffeh heißen und rund zwei Jahre älter sein soll. Der Vorwurf: Jatta habe seine Identität gefälscht.

Jatta droht die Rücknahme seiner Aufenthaltsgenehmigung und die Abschiebung

Nach Angaben des Bezirksamtes hat Jatta zwei Wochen Zeit, um Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen. Es stehe ihm frei, dies auch in schriftlicher Form zu tun, sagte eine Sprecherin. Sollte sich der Verdacht auf Falschangaben bestätigen, droht dem Profi die Rücknahme der Aufenthaltsgenehmigung und letztlich auch die Abschiebung in sein Heimatland.

Laut Spiegel wies bereits im Januar 2016 ein Spielerberater die HSV-Spitze auf Ähnlichkeiten zwischen Jatta und dem Spieler Bakary Daffeh hin, der in den mittleren 2010er Jahren in Spitzenligen in Gambia, dem Senegal und Nigeria aktiv war. Jatta war 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Gambia nach Deutschland gekommen und hatte zunächst in Bremen eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Seit 2016 spielt er beim HSV, wo er bis 2024 unter Vertrag steht.