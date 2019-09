Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg: Würde von Bakery Jatta ist "mit Füßen getreten worden"

Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg hat den Umgang mit Profi Bakery Jatta vom Hamburger SV in den vergangenen Wochen kritisiert. "Wir reden seit Jahren von Respekt und Würde im Sport – doch die ist hier auf dem Rücken eines jungen Spielers mit Füßen getreten worden. Aus meiner Sicht war die Geschichte rein spekulativ. Hier ist ein 21-Jähriger der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen worden. Das war mit Sicherheit die schlimmste und schwierigste Zeit seines Lebens ", schrieb Effenberg in einem Beitrag für t-online.

Nach dem Testspiel gegen den VfL Wolfsburg am Donnerstag hatte auch HSV-Trainer Dieter Hecking den Umgang mit seinem Schützling erneut kritisiert: "Ich habe noch nirgends gelesen, dass sich irgendeiner entschuldigt hat bei ihm. Da ist gar nichts gekommen bis jetzt. Das finde ich unmöglich. Ich finde, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann kann man dazu stehen und nicht noch dumme Kommentare schreiben." Es gebe "viele Menschen in Deutschland, die wissen, dass das, was mit ihm gemacht wurde, nicht in Ordnung war", glaubt Hecking aber auch. "Dafür haben die Leute ein feines Gespür und geben ihm vielleicht jetzt etwas zurück." Als Jatta zuletzt beim Spiel gegen Hannover 96 den Treffer zum 3:0 Endstand erzielt hatte, war der Jubel bei den HSV-Anhängern bereits groß und Jatta wurde frenetisch gefeiert.